Per l’Inter è un momento complicato e reso ancora più difficile dalle novità che arrivano da Appiano Gentile: due problemi in più

La stagione logorante sta presentando il conto e per l’Inter è molto, per non dire troppo, salato. I nerazzurri sono ancora in corsa in Champions dopo il 3-3 contro il Barcellona, ma hanno speranze anche in campionato anche se il Napoli è scappato a +3.

Tutto ancora in ballo e quel tutto spinge Inzaghi a delle riflessioni importanti: come gestire la squadra tra stasera con il Verona e martedì con il Barcellona. Il tecnico nerazzurro sembra avere le idee chiare con le seconde linee schierate con gli scaligeri per conservare energie fresche in vista del match che potrebbe spalancare le porte alla finale di Champions.

Ecco allora che in campo questa sera finiranno molte delle ‘alternative’ con, ad esempio, Dumfries e Thuram, appena recuperati, risparmiati per farsi trovare pronti per la sfida contro il Barça. Non ci sarà neanche Calhanoglu, ma in questo caso a fermare il calciatore è stato il giudice sportivo: una giornata di squalifica patteggiata dal turco per il caso ultrà, così come accaduto anche a Inzaghi, che contro il Verona non potrà andare in panchina.

Assenze alle quali se ne aggiungono altre due: Lautaro Martinez e Benjamin Pavard. In questo caso il rischio (quasi certezza per l’argentino) è saltare anche la sfida Champions di martedì sera.

Inter, Lautaro e Pavard ko: Inzaghi in emergenza

Una vera e propria emergenza quella con cui sta facendo i conti da settimane ormai Inzaghi. Il tecnico dell’Inter ha fatto di necessità virtù, ma nelle ultime partite ha dovuto spesso rimaneggiare la formazione a causa degli infortuni.

Dovrà farlo anche con il Barcellona perché il capitano Lautaro Martinez non ci sarà: problema ai flessori e uno stop che duerà almeno due settimane. Servirà dunque rifare l’attacco per poter affondare la retroguardia catalana: certo di un posto da titolare Thuram, al suo fianco potrebbe agire Taremi, come accaduto già nel secondo tempo in Spagna, ma occhio alle possibilità di Arnautovic che nelle ultime settimane ha tirato più volte fuori dai guai i nerazzurri.

Meno certa l’assenza di Pavard, infortunatosi contro la Roma: c’è qualche flebile speranza di poterlo avere a disposizione per Inter-Barcellona, anche se immaginarlo titolare oggi è un azzardo. Toccherà ad Inzaghi ridisegnare la squadra in base alle assenze e sperare di indovinare le scelte per centrare il prestigioso traguardo della finale di Champions. L’Inter ci crede.