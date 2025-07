Bastano tre parole, se pronunciate dalla persona giusta, per accendere la fantasia di un’intera tifoseria. E quando quella persona si chiama Cesc Fabregas, oggi allenatore del Como, quelle parole possono diventare una fiammata virale. “Mai dire mai” ha detto in conferenza stampa alla vigilia della sfida amichevole contro l’Al-Ahli, rispondendo a una domanda su Lionel Messi. Un’affermazione laconica, forse detta con il sorriso, ma sufficiente a scatenare un vortice di speranze e ipotesi sul possibile approdo della Pulce al club lariano.

Una suggestione che, sebbene oggi sembri poco più di una provocazione estiva, si alimenta grazie a un contesto economico solido: la proprietà del Como vanta infatti risorse notevoli e un’ambizione internazionale evidente. Se un tempo certe ipotesi potevano sembrare semplici sogni da bar sport, oggi la realtà offre appigli per immaginare anche l’impossibile.

Indizi tra vacanze e legami personali

A rafforzare questa ipotesi è arrivata anche una curiosa coincidenza: Antonela Roccuzzo, moglie di Lionel Messi, è stata avvistata recentemente allo stadio Sinigaglia, mentre assisteva all’amichevole del Como contro il Lille. Un dettaglio che ha fatto subito il giro del web, facendo sognare ancora di più i tifosi.

Non solo: lo stesso Fabregas ha confermato che Messi e famiglia hanno trascorso alcuni giorni di vacanza sul lago, ospiti proprio nella sua casa. “Siamo amici da tanti anni – ha dichiarato l’allenatore – e anche le nostre famiglie sono legate. Ma adesso lui è in America”. Insomma, per ora non c’è nulla di concreto. Ma come ha detto Fabregas: mai dire mai.