MILANO, STADIO GIUSEPPE MEAZZA ‘SAN SIRO’ – Tutto San Siro in piedi e in silenzio per onorare la memoria di Davide Astori.

Prima della partita di Europa League tra il Milan e l’Arsenal, è stato osservato un minuto di silenzio per ricordare Davide Astori.

Europa League come la Champions League

Lo stesso cerimoniale è stato applicato anche prima delle partite di Champions League del martedì e del mercoledì.