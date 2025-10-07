Con l’autorizzazione arrivata dalla Uefa, la partita di Serie A tra Milan e Como, in programma per febbraio 2026, si avvicina ufficialmente al suo trasferimento a Perth, in Australia. Manca solo l’ok formale della Fifa, che però è considerato una semplice formalità dopo il sì arrivato dall’organismo europeo. Il nodo principale, infatti, era rappresentato proprio dalla Uefa, che inizialmente aveva espresso perplessità su una deroga di questo tipo. Alla fine ha accettato, pur precisando che in futuro sarà necessario regolamentare meglio queste eccezioni, riservandole solo a “circostanze particolari e sufficientemente normate”. Si tratta di un evento senza precedenti recenti nel calcio italiano, destinato a fare storia e a testare nuovi modelli di espansione internazionale per la Serie A.

Un’operazione da 12 milioni di euro

Secondo quanto riportato da La Repubblica, la sfida “in salsa australiana” vale complessivamente 12 milioni di euro, cifra che copre anche le spese di viaggio e soggiorno. I rossoneri incasseranno la quota maggiore, sia per il maggior peso economico e mediatico del club, sia per compensare il mancato incasso da botteghino. Il Como, pur in misura minore, beneficerà comunque di un ritorno economico importante. La parte restante verrà redistribuita tra gli altri club di Serie A, in modo da garantire equilibrio finanziario. L’operazione rappresenta una vetrina internazionale per il calcio italiano, con l’obiettivo di ampliare il pubblico e rafforzare la presenza del brand Serie A in Asia e Oceania.

Organizzazione, rimborsi e precedenti rossoneri

La partita si disputerà tra sabato 7 e domenica 8 febbraio 2026. Le squadre partiranno all’inizio di quella settimana per adattarsi a clima e fuso orario opposti rispetto all’Italia. Tutti gli abbonati riceveranno un rimborso automatico del biglietto, anche coloro che volessero assistere di persona all’incontro in Australia. Per il Milan, si tratterà della terza apparizione a Perth in meno di due anni: dopo l’amichevole del maggio 2024 contro la Roma, terminata 5-2 per i giallorossi, e quella del luglio 2025 vinta 9-0 contro il Perth Glory.