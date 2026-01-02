La fiaccola olimpica continua il suo giro d’Italia e sta avvicinandosi al traguardo di Milano dove arriverà il 5 febbraio, vigilia della inaugurazione dei Giochi invernali (6-22 febbraio. Nelle 13 sedi delle gare spalmate in tre regioni (Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige) si stanno mettendo a punto gli impianti e tutto sta procedendo secondo la tabella di marcia. Già venduti un milione di biglietti. Nel dettaglio.

La fiaccola a San Patrignano

La staffetta dei tedofori sta risalendo lo Stivale, ovunque accolta dal calore di una popolazione che si sente testimone di un evento globale con gli occhi del mondo sull’Italia. Per il Tour della fiaccola – partita da Roma il 6 dicembre -non si bada a spese. Lo dicono i numeri: 63 giorni, 10.001 tedofori ,12.000 km, toccate 110 province. In questo weekend la torcia passa ad Ancona (4 gennaio) e lunedi sarà a Riccione accolta (anche) dagli 800 ospiti della Comunità di San Patrignano, la più grande comunità di recupero per tossicodipendenti d’Europa. Seguiranno le tappe emiliane: Bologna (6), Ferrara (7),Parma (8). Quindi Genova (9), Cuneo (10), Torino (11), Aosta 12), Novara (13), Varese (14),Pavia (15).

Laura Pausini alla cerimonia di apertura

Laura Pausini sarà protagonista di un momento speciale allo stadio dí San Siro (6 febbraio) super ospite della cerimonia d’apertura di Milano Cortina. Icona della musica globale, la cantante si esibirà in una performance unica e di grande coinvolgimento emotivo .La sua musica, capace di attraversare generazioni, culture e lingue diverse, rappresenta un punto di incontro tra tradizione e contemporaneità, tra radici italiane e respiro internazionale. Laura Pausini ha venduto milioni di album in tutto il mondo conquistando anche una nomination agli Oscar nel corso di una carriera di successo lunga più di trent’anni.

Mattarella e il valore delle Olimpiadi

Tutto sta procedendo secondo la tabella di marcia. La Federazione Internazionale segue costantemente le ultime operazioni per assicurare soprattutto le piste innevate artificialmente. A Livigno, ad esempio, sono già pronti e operativi 64 cannoni che assicurano i tracciati di gara migliori possibili. I Giochi Olimpici Invernali vedranno 16 sport in programma. Sergio Mattarella anche nel suo discorso di fine anno ha ricordato il valore delle Olimpiadi e la potenza dello sport: “Ha un posto di grande rilievo nel nostro album. Lo sport ha contribuito alla crescita del Paese, a regalarci momenti di gioia, di orgoglio, di appartenenza. Così come accade sempre ascoltando risuonare l’inno Italiano in una premiazione. Tutto questo si rinnoverà ancora una volta con i Giochi di Milano-Cortina”.