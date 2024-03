Solo l’Inter è sicura del posto per il nuovo Mondiale per club, che si svolgerà negli Stati Uniti a giugno 2025. Un torneo che farà incassare almeno 50 milioni per la semplice partecipazione e, pare, il doppio per chi vince. C’è posto per un’altra italiana. Una tra Juve o Napoli. Per ora i bianconeri comandano 47-42, ma non possono aggiungere punti visto che sono fuori dalla Champions. Il Napoli invece può, già da stasera contro il Barcellona. Agli azzurri basta pareggiare il piazzamento dei rivali in classifica perché se la somma dei punti è la stessa viene premiato chi è avanzato nella coppa di più in una delle stagioni considerate.

Cosa serve al Napoli

Ogni vittoria vale 2 punti, ogni passaggio del turno successivo alla fase a gironi 1. Quindi, il Napoli dovrebbe sommarne 5, cosa che avverrebbe se eliminasse il Barcellona (1) con un successo (2) e pareggiando entrambe le sfide dei quarti o vincendo almeno una delle due. Perciò se i campioni d’Italia dovessero uscire agli ottavi, la Juventus sarebbe già aritmeticamente certa della partecipazione. In tutto questo anche il Barcellona è coinvolto, visto che la squadra allenata da Xavi si lotta il posto contro l’Atletico Madrid.

Il format

L’anno prossimo debutta il nuovo Mondiale per Club, fortemente voluto dal presidente Infantino e da Boban quando era alla Fifa. Una specie di Champions delle Champions, con i migliori di tutti i continenti. Si gioca ogni quattro anni, come si addice a un Mondiale. Appuntamento negli Usa dal 15 giugno al 13 luglio 2025. Trentadue finaliste, 8 gruppi da 4 squadre, le prime 2 di ogni gruppo agli ottavi e da lì fino alla finale.

Le qualificate

Tra i 18 club già qualificati, ben 8 sono europei e costituiscono la maggioranza. L’Inter è l’unica italiana presente, mentre le altre sono: Chelsea, Real Madrid, Manchester City, Bayern Monaco, Paris Saint Germain, Porto e Benfica. Per l’Africa ci saranno Wydad (Marocco) e Al Ahly (Egitto). Per l’Asia già qualificate Al Hilal SFC (Arabia Saudita) e Urawa Red Diamonds (Giappone). Per Nord e Centro America ci saranno il Monterrey (Messico), i Seattle Sounders (Usa) e il León (Messico). Per l’Oceania parteciperà l’Auckland City (Nuova Zelanda). Per il Sudamerica al momento soltanto due squadre: il Palmeiras e il Flamengo, entrambe brasiliane.