Addio sogni di gloria. Fuori Inter e Juventus ai quarti di finale del Mondiale per Club negli States. Lunedì sera è stata fermata l’Inter dalla Fluminense di Rio de Janeiro, martedì sera la Juventus ha perso con il Real Madrid 1-0. Due uscite francamente prevedibili: entrambe le squadre italiane hanno disputato una stagione lunga e logorante e al torneo americano sono arrivate con poca benzina. L’Inter, in particolare, addirittura coi nervi a fior di pelle come dimostra lo scontro tra Lautaro e Calha. Uno strappo lacerante. Viceversa, la Juventus è arrivata agli ottavi dove ha trovato un Real Madrid in grande spolvero e, pur reggendo il confronto per quasi un’ora, ha abdicato davanti a un Real quasi al completo e messo molto bene in campo da Xabi Alonso.

Inter spenta e sanza voglia

I nerazzurri lunedì sera hanno rimediato una brutta figura e Chivu ha incassato la prima sconfitta. I brasiliani “vintage” (il portiere Fabio ha 44 anni, Thiago Silva 40, l’attaccante argentino German Cano 37) sono andati subito in vantaggio approfittando del pessimo primo tempo dei nerazzurri. Nella ripresa Lautaro ha colpito il palo ma il centrocampista Hercules ha chiuso i conti al 48esimo del secondo tempo. Ne è uscita una prova neroazzurra con poco orgoglio e poca voglia di qualificarsi. Dal grigiore generale si è salvato solo Barella, l’unico a crederci anche quando i compagni sembravano già in vacanza. Insufficienti i cinque della difesa, cioè Sommer, Darmian, De Vrij, Bastoni, Dumfries. Insufficiente pure la coppia Lautaro-Thuram. Quest’ultimo non era in condizione di giocare e si è visto, tanto che Chivu lo ha sostituito a metà del secondo tempo (troppo tardi) con Esposito. L’Inter abbandona il Mondiale tra le polemiche. Il turco Calhanoglu, 31 anni, e la moglie non hanno gradito le esternazioni del capitanano Lautaro Martinez e gli hanno risposto per le rime su Instagram.

Juventus generosa ma passa il Real

La Juventus è partita forte contro il Real con un Yildiz ispirato e con l’attaccante Kolo Muani impreciso (pallonetto al 7’ di poco sopra la traversa). Sfumato il vantaggio, il Real è salito in cattedra e al nono minuto del secondo tempo è andato in gol con Gonzalo Garcia, l’attaccante dei Blancos. Valverde ancora una volta si è confermato il migliore, ma molto bene Guler il “Messi Turco” e il centravanti Gonzalo, uno che passa il tempo a ciondolare per il campo poi però inventa il guizzo vincente. In ombra Vinicius, deludente Mbappé, entrato negli ultimi 25 minuti. Nella Juventus il migliore è risultato ancora una volta il portiere Di Gregorio: almeno 7-8 parate decisive. Ma bene anche Kalulu, il centrale Rugani al suo debutto al Mondiale, il capitano Locatelli, il solido Thuram. Discorso a parte per Yildiz, devastante nel primo tempo. Nella ripresa è calato e Tudor lo ha tolto sostituendolo con l’evanescente Koopmeiners.