Mondiali 2018, Portogallo-Spagna: il derby iberico a Gianluca Rocchi

ROMA – L'italiano Gianluca Rocchi è stato scelto come arbitro di Portogallo-Spagna.

Massimiliano Irrati, l’altro italiano in Russia, entrerà nella storia del Var al Mondiale. L’arbitro della sezione di Pistoia, infatti, è stato designato come VAR per la gara inaugurale dei Mondiali tra Russia e Arabia Saudita. Ci sarà anche Daniele Orsato (sezione di Schio) come AVAR. La sfida verrà invece diretta dall’argentino Néstor Pitana.