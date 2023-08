Mondiali di ciclismo su strada a Glasgow (domenica 6, dalle ore 10), in gara tutti i big, da Pogacar a Evenepoel

Mondiali di ciclismo su strada: si corre a Glasgow la corsa più importante dell’anno (domenica 6, inizio ore 10.30). E’ la prova in linea “Élite uomini”.

Al via tutti i grandi nomi delle due ruote : Evenepoel, Pogacar, Van Aert, Van der Poel, Philipsen, Pedersen.

PRESENTI AI MONDIALI 56 PAESI , ANCHE IL VATICANO

La starlist dei Paesi partecipanti non manca di sorprese a cominciare dal Vaticano che schiera un solo corridore (Rien Schuurhuis). Ed un solo corridore hanno anche Anguilla,Brasile, Cile, Cina, Cipro, Costa Rica, Giappone, Iran, Kenia, Malta, Monaco, Mongolia, Polonia, Saint Vincent e Grenadine, Slovacchia, Svezia, Thailandia, Ucraina, Uruguay, Uzbekistan, Venezuela.

Al gran completo (8 corridori): Australia, Belgio, Colombia, Danimarca, Francia, Italia, Gran Bretagna, Paesi Bassi, Slovenia, Spagna.

LA SPEDIZIONE AZZURRA AI MONDIALI (153 CORRIDORI)

La Federazione ha iscritto 153 atleti che in 11 giornate di gare (5-13 agosto ) parteciperanno ad oltre 100 competizioni con uomini e donne. Gare su strada, pista, mountain bike, BMX, Freestyle. Tre comunque le prove di maggior seduzione: il quartetto dei Ganna boys, la prova su strada “Élite donne” (domenica 13) e, appunto la corsa “Élite uomini “ di questa domenica 6 agosto.

NAZIONALE CON DUE CAPITANI

Il CT Bennati ha scelto una formazione con due capitani (Bettiol e Trentin), una mina vagante (Bagioli) e cinque tuttofare come Baroncini, Oss, Rota, Sbaragli, Velasco. Sul taccuino anche Andrea Pasqualon. La squadra e’ quanto di meglio passa oggi il convento. Gli azzurri si sono allenati al Mugello. Sono 51 anni, da Gap 1972 con la vittoria di Marino Basso (anche allora era il 6 agosto) che la rassegna iridata non si svolgeva così presto.

UN CIRCUITO CON 460 CURVE

Un anello stradale di 14,3 km che presenta 46 curve ogni giro. Dieci i giri da completare con un dislivello di 3.570 metri. Partenza da Edimburgo, arrivo a Glasgow. C’è anche uno strappo di 200 metri al 6% ad 1,5 km dal traguardo. I big arrivano all’appuntamento in gran spolvero. E se non dovesse piovere sarà uno spettacolo.

DIRETTA TV

In chiaro su RaiSport HD e Rai2. In abbonamento sulle reti Eurosport. Sarà possibile

seguire in streaming su RaiPlay, Eurosport, DAZN e Discovery +.