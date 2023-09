Mondiali di Rugby, esordio vincente per l’Italia: battuta la Namibia 52-8

Esordio vincente per l’Italia ai Mondiali di rugby in corso in Francia. Nella prima giornata del girone A gli azzurri hanno sconfitto la Namibia 52-8: sette le mete dell’Italia firmate da Cannone, Garbisi, Lamb, Capuozzo, Faiva, Zuliani e Odogwu. Gli azzurri torneranno in campo mercoledì 20 settembre per affrontare l’Uruguay.

Il girone dell’Italia ai Mondiali di Rugby 2023

L’Italia affronterà ai Mondiali di Rugby 2023 uno dei gruppi più difficili in assoluto, il Girone A. Gli avversari degli azzurri sono di tutto rispetto perché li vedranno di fronte a Namibia, Uruguay, Nuova Zelanda e Francia con le ultime due nazionali che sono considerate le favorite principali. Un test quasi impossibile per il nostro XV chiamato ad una vera e propria impresa. L’obiettivo è il terzo posto che assicurerebbe la partecipazione al Mondiale del 2027.

Il tabellone dei Mondiali di Rugby

In partenza sono 20 le squadre partecipanti, che sono divise in 4 gironi da 5 squadre ciascuna che si affrontano con il metodo del girone all’italiana. Vengono assegnati 4 punti per la vittoria, 2 ciascuno per il pareggio e zero per la sconfitta. Un punto eventuale viene dato alla squadra sconfitta con sette o meno punti mentre un ulteriore punto viene assegnato alla squadra autrice di almeno quattro mete nell’incontro, indipendentemente dal risultato.

Le prime due classificate di ogni girone si qualificano direttamente ai play-off e la squadra terza classificata di ogni girone, inoltre, è automaticamente qualificata alla Coppa del Mondo 2027. La seconda fase inizia con i quarti di finale che si disputano il 14 e il 15 ottobre 2023. Il Girone dell’Italia (A) si incrocerà con il gruppo B, in cui sono inserite Irlanda, Romania, Scozia, Sudafrica e Tonga.