Mondo del calcio sconvolto: a processo per traffico di droga

Il mondo del calcio fa i conti con un nuovo scandalo: è accusato di traffico di droga e rischia una condanna pesantissima

Dalle stelle alle stalle. Per un calciatore, soprattutto a carriera finita, è facilissimo passare dai titoloni dei giornali all’oblio più totale, se non peggio, finendo per far parlare di sé per qualche disavventura fuori dal campo.

Smettere di giocare è una scelta che ha conseguenze pesanti sulla vita di ogni sportivo e il mondo del calcio da questo punto di vista non fa eccezione. Così dopo la fine della sua carriera, il calciatore ha vissuto degli anni turbolenti ed ora rischia di essere condannato per traffico di droga e riciclaggio di danaro.

Se in Italia tiene banco in questi giorni il processo a Gudmundsson, un vero e proprio scandalo vede come protagonista un ex calciatore di Premier League, vincitore anche di una FA Cup negli anni scorsi, con la finale vinta contro il Manchester City. Si tratta di Ronnie Stam, oggi 40enne con un passato da centrocampista. La sua carriera è iniziata con il Nac Breda, prima delle esperienze con il Twente e l’approdo al Wigan in Premier League. Con gli inglesi riuscì a conquistare anche una FA Cup nel 2013, battendo in finale i Citizens.

Ora però Stam sta vivendo dei mesi complicati: un’inchiesta ha, infatti, portato alla luce un suo presunto coinvolgimento in un traffico di droga.

Stam, droga e riciclaggio: rischia una condanna pesantissima

Ronnie Stam, ex centrocampista del Wigan con cui trionfò in FA Cup nel 2013, rischia il carcere con le accuse di riciclaggio di denaro e traffico di stupefacenti. Un’indagine partita già anni fa, nel 2021, quando l’ex calciatore è stato fermato con la famiglia (genitori, fratello e fidanzata).

Dopo essere stati interrogati, furono tutti rilasciati tranne Stam che è da allora in custodia cautelare. Secondo gli inquirenti l’ex giocatore è una figura di spicco di un grande traffico di droga, superiore a due tonnellate. Le indagini sono poi andate avanti negli anni successivi con perquisizioni e confische ai danni della famiglia dell’ex centrocampista e il ritrovamento di quasi 100mila euro in contanti.

Un’inchiesta che ora porterà a processo Ronnie Stam che dovrà rispondere alle accuse di riciclaggio e traffico di stupefacenti. In caso di condanna, per l’ex calciatore si aprirebbero le porte del carcere con la pena che potrebbe essere anche molto pesante. Il 40enne ha disputato la sua ultima partita nel 2016 con la maglia del Breda.