Morata-Campello, ennesimo round: svelato il mistero dei commenti

Nuovo round nella rottura tra Alvaro Morata e Alice Campello: ora è stato svelato il mistero dei commenti

Otto anni di matrimonio spazzati via da un’estate torbida. Restano i dolci ricordi, ma il presente per Alvaro Morata e Alice Campello è di sofferenza.

La coppia è scoppiata dopo gli Europei, matrimonio finito a causa delle continue incomprensioni come hanno spiegato sia il calciatore che l’influencer. I gossip sulla separazione da mesi si sprecano: nessun tradimento hanno tenuto a sottolineare Morata e Campello, ma intanto le indiscrezioni sono continue e non hanno un argine.

Negli ultimi giorni la donna, insieme ai quattro figli, si è trasferita a Milano dalla Spagna, una scelta fatta anche per agevolare il rapporto tra i bambini e il papà. Proprio Morata ha voluto festeggiare il gol messo a segno venerdì sera contro il Lecce abbracciando i suoi tre figli maschi che erano presenti allo stadio. Un’esultanza finita sulle pagine dei quotidiani sportivi e non solo, come sui giornali è finita anche l’ultima uscita di Alice Campello.

Morata-Campello, altro sfogo social: commenti cancellati

Alice Campello è solita utilizzare i social per aggiornare i propri fan anche sulla sua vita quotidiana. Lo ha fatto anche l’altro giorno, annunciando il suo ritorno in Italia. Per volare da Madrid a Milano ha utilizzato un aereo privato e su Instagram ha taggato anche la compagnia.

Apriti cielo: centinaia i messaggi che sono arrivati, ovviamente tutti o quasi di critiche perché i social sono lo spazio migliore per dare il peggio di sé da parte degli utenti. Critiche per aver usato un volo privato a discapito dell’ambiente, critiche per aver ostentato la propria ricchezza. Alice Campello è stata bersagliata su più fronti ed ha scelto di rispondere nell’unico modo forse possibile: bloccando la possibilità di commentare il post. L’influencer veneta ha voluto così silenziare gli hater e i criticoni di professione, preferendo il silenzio ai commenti senza costrutto.

Era già capitato in passato, dopo la rottura con il marito, ed allora la donna aveva scelto di replicare in maniera diretta, chiedendo rispetto per il periodo che stava attraversando. Questa volta ha cambiato strategia, scegliendo di bloccare i commenti. Una scelta dovuta anche ad un altro aspetto: tantissimi commenti erano anche su Morata, domande su se e quando sarebbero tornati insieme. Campello non ce l’ha fatta più e ha preferito non rispondere e silenziare tutti. Sulla sua separazione, in effetti, è già stato detto fin troppo.