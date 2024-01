E’ morto Gigi Riva, aveva 79 anni. L’ex attaccante della Nazionale e del Cagliari era ricoverato da domenica 21 gennaio all’ospedale di Cagliari dopo esser stato colpito da un infarto, scrive l’Unione Sarda, mentre si trovava in casa. Solo poche ore fa, era stato emesso un bollettino che parlava di un “paziente sereno” e di “condizioni stabili, nei prossimi giorni si proseguirà con gli accertamenti clinici del caso. Sarà garantito un bollettino medico quotidiano”.

Simbolo di un intero paese e di una regione come la Sardegna, restò nella storia per lo scudetto vinto con la maglia del Cagliari nel 1970. Nessuno ha segnato come lui con la maglia dell’Italia (35 reti in 42 partite).