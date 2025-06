MotoGP. Fenomeno Marc Marquez al Mugello. Ha vinto tutto : pole, Sprint e il domenicale GP d’Italia. Leader mondiale a pieno titolo. Primo dall’inizio alla fine. Tre Ducati sul podio: la Rossa ufficiale di Marc Marquez, la Ducati Gresini del fratello Alex e la Ducati VR46 di Di Giannantonio. Quarto Bagnaia.

Il campione spagnolo allunga nel mondiale a + 40 sul fratello Alex mentre Bagnaia sprofonda addirittura a 110 punti dalla vetta. Per Marc è il quinto successo dell’anno nelle gare lunghe; vittoria con cui ha raggiunto quota 93 successi in carriera nel Moto Mondiale (67 in MotoGP). Alle spalle dei fratelli Marquez ben 4 italiani con il quinto posto di Bezzecchi e il sesto di Morbidelli. Completano la Top 10 Raul Fernandez con l’Aprilia, le KTM ufficiali di Acosta e Binder, l’Aprilia di Ai Ogura.

GRIGLIA DI PARTENZA

Marc Marquez ha fatto il nuovo record della pista e ha battuto di 59 millesimi Pecco Bagnaia. Così si è preso la 100esima pole position della carriera. Alla faccia di chi lo ha fischiato. E sabato pomeriggio si è preso l’ottava Sprint dell’anno. Il fratello Alex ha completato la prima fila con i primi tre racchiusi veramente in un fazzoletto (83 millesimi).

Dunque davanti a tutti le due Ducati ufficiali con a fianco la Ducati Gresini di Alex. Ottima qualifica per Quartararo e Vinales, partiti in seconda fila davanti a Morbidelli. Terza fila per Di Giannantonio, Acosta e Rins. Soltanto decimo Marco Bezzecchi – quarta fila – sulla italianissima Aprilia; il romagnolo con l’assenza del compagno di squadra Jorge Martin, e’ diventato prima guida e si è caricato la squadra sulle spalle, come testimonia la vittoria dí Silverstone dimostrando che anche Marc Marquez non è imbattibile.

Dietro i top 10, sempre in quarta fila, Raul Fernandez (11), e Aldeguer (12). In quinta la Yamaha di Miller (13), la Honda di Zarco (14), la Ktm di Binder (15). In sesta Enea Bastianini (16) con Oliveira (17) e Mir (18). A seguire Nakagami (19), Salvadori (20), Ai Ogura (21) e Chantra (22).

CIRCUITO MITICO

La gara si è disputata sulla “pista dei campioni”, un anello regno di Valentino Rossi (7 successi). Un circuito iper-veloce ma anche tecnico e quindi adatto a piloti che non amano “strappare” la gara, ma gestirla. Un campionario di curve, pieghe e drittoni. . Numeri importanti: 5.245 km di lunghezza e 14 metri di larghezza con 15 curve (9 a destra, 6 a sinistra) ed un rettilineo principale di 1.341 metri in cui si possono raggiungere punte di 360 km/h. Quest’anno nelle libere Binder ha fatto 362,4 km/h. Popolo in festa tra rombi e colori.

DUCATI SEMPRE IN TESTA

Partenza alle 14.02. Sono 23 i giri in programma. Subito riflettori puntati sul duello Marc Marquez-Bagnaia. Brividi blu. I due si toccano e si alternano al comando. Spettacolo puro. Nel frattempo Bezzecchi è risalito all’ottavo posto alle spalle di Acosta. Archiviati primi 10 giri, situazione immutata: davanti i fratelli Marquez, terzo Pecco, fuori Vinales (caduta provocata da una manovra azzardata di Morbidelli).

Anche Bastianini e Zarco sono caduti ma senza conseguenze. Superata metà gara con il solito trio in testa. Ultimi cinque giri: Marc Marquez domina e controlla i due tallonatori a loro volta inseguiti dall’ottimo Di Gianantonio che al penultimo giro sorpassa Bagnaia. Alle 14,44 Marc Marquez taglia il traguardo, primo al Mugello dopo 11 anni. Show Ducati.

CLASSIFICA GENERALE

1. Marc Marquez punti 270, 2. Alex Marquez 230, 3. Bagnaia 160, 4. Morbidelli 128, 5. Di Gianantonio 120, 6. Zarco 97, 7. Bezzecchi 94, 8. Acosta 84, 9. Aldeguer 74, 10. Quartararo 59, 11. Vinales 54, 12. Ogura 49, 13. Binder 42, 14. Luca Marini 38, 15. Raul Fernandez 36, 16. Bastianini 35.