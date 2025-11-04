Momenti drammatici durante la partita del campionato serbo tra Radnicki 1923 e Mladost. L’allenatore del Radnicki, Mladen Zizovic, 44 anni, si è improvvisamente accasciato a terra mentre si trovava in panchina per guidare la sua squadra. I soccorsi sono intervenuti immediatamente, ma i tentativi di rianimazione si sono rivelati inutili.

Zizovic è stato trasportato d’urgenza in ospedale, dove purtroppo è deceduto poco dopo l’arrivo. La gara è stata sospesa tra la commozione generale di giocatori, staff e tifosi, increduli di fronte a un evento così improvviso. Le immagini di compagni e avversari in lacrime sul terreno di gioco hanno fatto il giro dei media locali, testimoniando la gravità del momento.

Un tecnico amato

Zizovic era una figura molto conosciuta e stimata nel calcio bosniaco e serbo. Nato nel 1980, aveva iniziato la sua carriera da calciatore militando in diversi club tra Bosnia e Albania, tra cui Mladost Velika Obarska, Radnik Bijeljina, Zrinjski Mostar, Rudar Ugljevik, Tirana e Banja Luka.

Tragedija u Lučanima, preminuo Mladen Žižović, utakmica Mladost – Radnički odmah prekinuta. pic.twitter.com/oOGnZiTOfW — Aleksandar Ilić (@aleks89ilic) November 3, 2025

Centrocampista con grande visione di gioco, era riuscito anche a conquistare quattro presenze con la nazionale bosniaca, un traguardo importante per un giocatore cresciuto nei campionati locali. Dopo il ritiro, aveva intrapreso la carriera da allenatore, dimostrando competenza, passione e dedizione.

Il ricordo

Come tecnico, Zizovic ha guidato club importanti come Radnik Bijeljina, Zrinjski Mostar, Sloboda Tuzla e Škupji in Macedonia del Nord. I suoi successi più recenti erano arrivati con il Banja Luka, condotto alla storica prima vittoria europea nelle qualificazioni di Champions League contro l’Egnatia. Dopo una positiva avventura in Conference League, conclusa agli ottavi contro il Rapid Vienna, nel luglio 2025 aveva accettato la sfida del Radnicki 1923, nella massima serie serba.