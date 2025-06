Musetti show a Parigi: ha schiantato l’americano Tiafoe con classe e carattere ed è volato alle semifinali del Roland Garros dove troverà il gran favorito Carlos Alcaraz. Musetti ha battuto il colosso statunitense in 4 set dopo una battaglia di oltre 2 ore.

Prima semifinale a Parigi

Lorenzo il magnifico venerdì giocherà la sua prima semifinale al Roland Garros contro il n.2 al mondo, detentore di questo Slam francese. Il carrarino ha sconfitto Frances Tiafoe ai quarti con una gara avveduta. Sì è imposto subito nel primo set (6-2), ha avuto una flessione nel secondo vinto dallo statunitense per 6-4; poi si è ripreso immediatamente nei due set successivi chiusi 7-5, 6-2. Lorenzo sta facendo la storia. Il toscano potrebbe essere raggiunto da Sinner e centrare così un evento – due italiani in semifinale – la “doppietta italiana” che manca da 65 anni. Cioè dal 1960, sempre a Parigi, con Pietrangeli e Sirola.

Le parole di Lorenzo

A fine match Musetti è stato intervistato nel bel mezzo del campo di gioco. Ad una domanda precisa sulla sua eleganza ha risposto con franchezza toscana: ”Sono un giocatore elegante? Siamo italiani, siamo eleganti. A parte gli scherzi, ho questo stile un po’ che appartiene al passato, ci sono pochi giocatori con il rovescio ad una mano, con tutti che servono ai 200 all’ora, riuscire a difendersi è complicato. Però da quando mi hanno messo in mano la racchetta è stato naturale il rovescio ad una mano; il mio allenatore non ha mai voluto cambiare questo colpo, fa parte del mio successo”.

Gli elogi di Paolo Bertolucci

L’ex ct della nazionale ha elogiato Lorenzo Musetti evidenziando la sua qualità e maturità: ”Anche in questa occasione ha masso in mostra la freddezza necessaria. Si è visto nei colpi e nei movimenti di Musetti, la solidità propria di chi ha la consapevolezza di avere il pallino del gioco in mano e la situazione pienamente sotto controllo. L’esito sembrava già scritto da subito, Lorenzo si stava ergendo ad un livello superiore e si doveva soltanto attendere che la partita facesse il suo corso con l’epilogo che poi si è visto”.

Alcaraz il prossimo rivale

L’ottimo cammino sul rosso del tennista di Carrara (19 vittorie in questa stagione) ora è all’esame di Carlos Alcaraz. Lo spagnolo ha centrato la 20esima vittoria in stagione sulla terra, ha trionfato a Montecarlo e a Roma e ha perso in finale a Barcellona. Contro Paul, nei quarti, ha disputato un match perfetto. Ha detto: ”Potevo colpire la palla a occhi chiusi tanto sentivo il feeling in campo. C’era poi una atmosfera speciale. Per me Parigi è un posto magico, è bellissimo tornare in semifinale ma adesso mi aspetta una sfida molto dura. Musetti è un grandissimo ostacolo”.