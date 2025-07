Il ritorno di Umberto Ferrara, preparatore atletico, nello staff tecnico di Jannik Sinner, ha scosso l’ambiente del tennis e lasciato Giacomo Naldi, ex fisioterapista del numero uno al mondo, sbalordito e amareggiato. Ferrara era stato indirettamente coinvolto nella controversa vicenda della positività al Clostebol, che aveva travolto proprio Naldi. Secondo le accuse, il fisioterapista emiliano avrebbe applicato una crema su una ferita del dito di Sinner contenente la sostanza proibita, contaminando così il tennista. Quella storia si concluse con il licenziamento immediato di Naldi, mentre ora, quasi un anno dopo, Ferrara è tornato nel team come se nulla fosse.

Un dettaglio che Naldi commenta con parole misurate, ma dense di significato: “Ecco, ci risiamo. Ora ricomincia l’incubo, come nell’estate scorsa”, ha dichiarato in un’intervista a La Repubblica, riferendosi ai messaggi ricevuti in queste ore. “E io non ho alcuna intenzione di commentare. È una storia che mi ha amareggiato troppo, ha danneggiato la mia immagine. Quando sarà il momento opportuno parleremo di tutto con calma”, ha aggiunto, lasciando intendere che non tutto è stato ancora detto su quella vicenda.

Un rapporto spezzato e il peso delle parole

Naldi, che oggi lavora nel suo studio a Casalecchio di Reno, ha definito il suo rapporto con Sinner come “bellissimo”, e negli ultimi mesi si è dedicato al recupero fisico del tennista Francesco Passaro, attualmente al numero 121 del ranking ATP. Nonostante gli sforzi per lasciarsi alle spalle la vicenda, è evidente che le ferite non si sono ancora rimarginate.

La vicenda ha lasciato in lui un segno profondo, anche perché – come spiega – certi commenti ricevuti sui social hanno aggravato la sua sofferenza: “Non voglio rovinarmi anche questa vacanza”, ha concluso Naldi. “Sinner mi ha chiamato per farmi gli auguri, dopo la nascita di mia figlia, ma non mi sono piaciuti, certi commenti sui social”.