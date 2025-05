La lotta scudetto tra Napoli ed Inter si tinge di giallo: ora spunta l’audio sparito che potrebbe cambiare le carte in tavola

Dentro o fuori e questa volta non c’è altra soluzione. Napoli ed Inter si giocano questa sera lo scudetto: gli azzurri partono con il favore del pronostici, forti del punto in più in classifica che fa sì che Conte abbia tutto nelle sue mani. Vincere con il Cagliari e ignorare quel che accade a Como, facendo partire una festa di cui parlano soltanto le istituzioni perché la città è avvolta da un insolito silenzio carico di attesa.

Dall’altro lato l’Inter non può non buttare l’occhio al Maradona, perché per vincere deve sperare nel passo falso degli azzurri, oltre ad aver la meglio di un Como che ha già fermato proprio il Napoli tra le mura amiche. Dentro o fuori, con lo spettro dello spareggio lì in un angolino con una sola combinazione possibile: sconfitta del Napoli e pareggio dell’Inter la concatenazione di risultati che rimanderebbe a lunedì la sfida tricolore, complicando anche l’avvicinamento alla finale di Champions dei ragazzi di Inzaghi.

Ma tra il dentro e il fuori, si annida un anno intero di polemiche e discussioni: al centro delle polemiche sempre loro, gli arbitri. Protagonisti, loro malgrado, anche nell’ultimo turno con le proteste nerazzurre per la direzione di gara di Chiffi contro la Lazio e il rigore tolto al Napoli contro il Parma. Ma di polemiche ce n’erano state anche prima e c’è un episodio che è preso come decisivo nella volata scudetto: il contatto tra N’Dicka e Bisseck in Inter-Roma sul quale l’arbitro ha sorvolato.

Napoli e Inter, Pistocchi contro Rocchi: spunta l’audio di Inter-Roma

A tornare a quel momento è il giornalista Maurizio Pistocchi che su X è molto critico nei confronti di Gianluca Rocchi, designatore arbitrale della Serie A.

Il giornalista sul social scrive un lungo messaggio nel quale ricorda proprio quanto accaduto in Inter-Roma e si pone due domande sulla trattenuta di N’Dicka su Bisseck in Inter-Roma: “Perché il direttore di gara non fu chiamato alla OFR dal Var Di Bello? Chiedetelo all’AVAR Piccinini che aveva suggerito la OFR” il primo interrogativo. “Per quale motivo il dialogo tra il Var Di Bello e l’arbitro Fabbri non è stato mai trasmesso da Dazn a Open Var? Chiedetelo all’ospite d’onore della trasmissione. Chi non ha voluto è stato lui: il designatore Rocchi“, la seconda domanda.

Un atto d’accusa che tira in ballo proprio Rocchi e che accende ulteriormente il clima in vista della serata che può assegnare lo scudetto.