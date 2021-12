Napoli-Leicester, dove vedere la partita di Europa League in diretta tv e in streaming

Napoli-Leicester, dove vedere la partita di Europa League in diretta tv e in streaming. Il Napoli si gioca la qualificazione all’ultima giornata. La squadra di Spalletti per passare deve vincere in casa con il Leicester e sperare che lo Spartak Mosca non faccia lo stesso contro il Legia Varsavia. La partita si gioca il 9 dicembre, fischio d’inizio alle 18:45. Napoli-Leicester dove vederla.

Napoli-Leicester dove vederla in tv e in streaming

La partita di Europa League Napoli-Leicester sarà visibile su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Dazn. Per quanto riguarda la diretta streaming, è possibile vedere la partita del Napoli con Sky Go su pc, notebook, su smartphone e tablet. Partita online anche su Now TV.

Napoli-Leicester: le probabili formazioni

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Demme, Zielinski; Politano, Elmas, Lozano; Petagna.

LEICESTER (4-2-3-1): Schmeichel; Castagne, Evans, Soyuncu, Thomas; Soumare, Ndidi; Daka, Maddison, Barnes; Vardy.