Milan, l’addio di Pioli diventa ufficiale. Fonseca il prescelto per la panchina

Il Milan ha ufficialmente annunciato la separazione da Stefano Pioli attraverso una nota sul suo sito web. L’addio era stato presagito già da tempo e il club ha confermato la decisione di non continuare insieme per la prossima stagione, interrompendo così il rapporto professionale iniziato nell’ottobre del 2019. Nel comunicato, il Milan ha ringraziato Pioli e il suo staff per i cinque anni trascorsi insieme, durante i quali hanno ottenuto uno Scudetto memorabile e riportato il club stabilmente nelle competizioni europee. Pioli è stato elogiato per la sua professionalità e umanità, nonché per il suo contributo nel valorizzare la rosa e incarnare i valori fondamentali del club. A sua volta, Stefano Pioli ha espresso gratitudine nei confronti del Milan per l’opportunità di far parte della storia del club e ha ringraziato proprietà, dirigenti, squadra, staff e tutto il personale di Milanello e Casa Milan per il supporto e la professionalità dimostrati. Ha inoltre rivolto un pensiero speciale ai tifosi del Milan, sottolineando il loro attaccamento incondizionato al club durante il suo mandato.

Milan-Pioli, addio ufficiale

“AC Milan e Stefano Pioli comunicano che nella prossima stagione non proseguiranno insieme, intendendo interrompere il rapporto professionale che li lega da ottobre 2019. Il Milan ringrazia con affetto Stefano Pioli, e tutto il suo staff, per aver guidato la Prima Squadra in questi cinque anni, ottenendo uno Scudetto che resterà indimenticabile e per aver riportato il Milan stabilmente nelle più importanti competizioni europee. Stefano con la sua professionalità e la sua umanità ha saputo valorizzare la rosa e ha incarnato fin dal primo giorno i valori fondamentali del Club”.

C’è Fonseca nel futuro del Milan

Intanto si pensa già al futuro: il Milan è pronto ad accogliere Paulo Fonseca. Il portoghese ex Roma è reduce dal quarto posto in Ligue 1 ottenuto alla guida del Lille: per lui è pronto un contratto di tre anni da tre milioni di euro a stagione.