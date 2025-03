Torna in campo la Nazionale di Spalletti. Giovedì sera a San Siro affronterà la Germania alle 20.45, nel match valido per i quarti di finali della Nations League, la nuova competizione Uefa per Nazionali a cadenza biennale nata nel 2018 da una idea di Platini quando era presidente dell’ente continentale.

Delle 55 Nazionali partecipanti sono rimaste in sedici per i quarti di finali. Il torneo si concluderà l’8 giugno. Gli azzurri in quattro giorni, con l’andata e il ritorno si giocano la semifinale con la Germania, squadra tosta ma non imbattibile. Una Nazionale che è in cerca di rivincite come la nostra.

Sfida tra grandi

Italia-Germania è il “classico” tra le due Nazionali più vincenti d’Europa: quattro Mondiali a testa, tre Europei a due per i tedeschi. Una epopea di grandi sfide nelle quali abbiamo quasi sempre avuto la meglio noi. D’accordo, la Germania ha vinto più di noi e arriva fino in fondo ai tornei con regolarità. Ma quando incrocia l’Italia subisce un contraccolpo psicologico.

Ora le cose sono più complicate per noi. Fuori dagli ultimi due Mondiali in Russia e Qatar, dal mondiale tedesco di 19 ani fa ad oggi c’è stato solo l’incredibile Europeo di Mancini in mezzo al nulla. La Germania, è vero, ha un mondiale recente nell’Albo d’Oro, quello in Brasile, ma per il resto non può esultare più di tanto. L’ultimo Europeo vinto dai tedeschi risale alla preistoria (1996).

Ora per entrambe la Nations ha il senso del riscatto. Germania prima davanti all’Olanda, noi secondi per un gol dietro alla Francia. Nei due incontri di andata e ritorno Italia e Germania si giocano parecchio. Alla Germania manca tutto l’attacco ma il talento non manca, da Musiala a Salè. Spalletti ha tutti a disposizione tranne Dimarco e probabilmente 10 maglie sono già assegnate.

I convocati azzurri

Portieri: Donnarumma, Meret, Vicario.

Difensori: Bastoni, Buongiorno, Calafiori, Cambiaso, Comuzzo, Di Lorenzo, Gatti, Ruggeri, Udogie.

Centrocampisti: Barella, Casadei, Frattesi, Ricci, Rovella, Tonali.

Attaccanti: Kean, Lucca, Maldini, Politano, Raspadori, Retegui, Zaccagni.

La probabile formazione dell’Italia

Donnarumma, Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Cambiaso, Barella, Ricci, Tonali, Udogie, Raspadori, Retegui.