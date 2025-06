Roberto De Zerbi, tecnico dell’Olympique Marsiglia, offre un’analisi franca e realista della crisi che affligge la Nazionale italiana. Ospite del podcast Supernova di Alessandro Cattelan, De Zerbi non usa mezzi termini: “È un periodo in cui facciamo fatica a sfornare giocatori di un certo livello”, osserva con amarezza. Pur riconoscendo che qualcosa evidentemente non stia funzionando nei meccanismi del calcio italiano, evita di puntare il dito: “Io non sono nessuno per dire di chi è colpa, sicuro non di tutti gli allenatori che si stanno avvicendando in panchina”.

De Zerbi prosegue evocando un’epoca in cui la Nazionale abbondava di campioni: “Non è più il tempo dei Totti, Del Piero, Inzaghi, Montella o Vieri, in cui non sapevi chi portare”. Ora, sottolinea, questa ricchezza appartiene ad altre nazionali: “Queste cose ce l’ha la Francia, la Spagna. Ma l’Italia no”. E anche se riconosce qualche elemento di qualità, come Barella, Bastoni, Tonali e Locatelli, insiste: “È un periodo in cui non riusciamo a sfornare un certo livello”.

Mentalità e livello tecnico in declino

L’analisi di De Zerbi non si ferma al solo aspetto tecnico. La recente disfatta dell’Italia a Oslo contro la Norvegia è un punto di svolta nella sua riflessione. “Contro la Norvegia non c’era mentalità o amor proprio, e anche quello fa parte del livello”, afferma. Secondo il tecnico, l’ambiente, il freddo, e la fatica accumulata a fine stagione possono aver inciso, ma non bastano a giustificare una prestazione così deludente.

De Zerbi insiste su un punto centrale: “Io parto sempre dal calciatore, e si fa fatica ora a trovare talento. Penso proprio che il livello sia basso”. Un messaggio chiaro, quasi una denuncia, che riaccende i riflettori sulla necessità di ripensare il sistema calcio italiano.