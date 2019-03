FROSINONE – E’ l’anno di Andrea Pinamonti. Il gioiellino scuola Inter ha trovato gol e continuità in Serie A con la maglia del Frosinone. Dopo aver spopolato nel settore giovanile nerazzurro, Andrea Pinamonti ha preso la palla al balzo offerta dal Frosinone si è guadagnato una maglia di titolare a suo di prestazioni convincenti in Ciociaria. Insieme a Moise Kean della Juventus, è considerato uno degli attaccanti italiani più interessanti in prospettiva futura e potrebbe essere convocato presto dal ct Roberto Mancini per essere provato in uno dei prossimi stage azzurri.

Andrea Pinamonti è un campioncino in campo ma è anche un bomber fuori dal terreno di gioco. Il suo gol più bello lo ha segnato con la nuova fidanzata, la stupenda Nicole Confortin. La Confortin è una modella in rampa di lancio ed è anche una star su Instagram, social network fotografico che è un trampolino di lancio per le modelle alle prime armi.

Nicole Confortin, le foto Instagram della fidanzata di Andrea Pinamonti

