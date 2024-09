Non solo De Rossi e Fonseca: ecco il prossimo che verrà cacciato

La Serie A potrebbe fare i conti con altri due esoneri ravvicinati: non soltanto Fonseca, un altro tecnico a rischio

De Rossi è già stato esonerato dalla Roma, sostituito da Juric in un clima incandescente con la vibrante contestazione dei tifosi giallorossi. Fonseca è appeso ad un filo, chiamato derby: vincere è l’unica strada per evitare un esonero che, al momento, appare già scritto.

Il Milan può ripartire da uno tra Allegri e Sarri, ma non si escludono anche nomi a sorprese e profili esteri, come quello di Terzic, avvistato a San Siro in occasione della sfida tra i rossoneri e il Liverpool. Dopo appena cinque giornate di campionato due big della Serie A potrebbero aver cambiato i rispettivi allenatori, una situazione inattesa all’inizio della stagione. Ma quello di Fonseca potrebbe anche non essere l’unico allenatore a saltare dopo le gare del weekend.

In bilico, infatti, c’è anche un’altra panchina della Serie A ed anche in questo caso il tecnico ha un solo risultato a disposizione per evitare un nuovo ribaltone: vincere e scacciare via la crisi in cui la squadra è precipitata fin dalla prima giornata.

Serie A, anche Di Francesco rischia l’esonero: Venezia al bivio

È questa l’unica alternativa che ha Eusebio Di Francesco per tenersi stretta la panchina del Venezia. Un solo punto in classifica per la neopromossa che si è affidata all’ex allenatore del Frosinone dopo la scelta di Vanoli di accettare l’offerta del Torino.

Un cambio che finora non ha portato i frutti sperati. Una situazione che sta facendo riflettere la società lagunare sull’opportunità di continuare con Di Francesco o procedere con l’esonero e un nuovo allenatore. Quest’ultima ipotesi è quella a cui credono di più i bookmakers. L’addio dell’ex Roma al Venezia, infatti, ha la quota più bassa di tutta la Serie A, minore anche di quella di Fonseca.

Esonero o dimissioni sono bancati da 1,25 a 1,55, mentre la quota più bassa per l’addio di Fonseca al Milan è 1,57. Per Di Francesco però non è ancora detta l’ultima parola visto che la società gli ha dato ancora fiducia. Per meritarla il tecnico dovrà fare bene nella sfida di sabato sera contro il Genoa. Se il derby con l’Inter è l’ultima chiamata per l’allenatore rossonero, la sfida contro i rossoblù può rappresentare il punto di non ritorno per il tecnico del Venezia. Per entrambi un unico obiettivo: vincere per evitare di essere il secondo esonerato della Serie A 2024/2025.