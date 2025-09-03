Sinner-Musetti, storica notte azzurra a New York. Primo derby tricolore ai quarti Slam. È la prima volta che accade in un torneo major: due tennisti italiani in campo per accedere alla semifinale degli Us Open. Stanotte Jannik Sinner contro Lorenzo Musetti, sfida stellare tra due campioni. Nella sessione serale a New York, quindi a notte fonda italiana, va in scena un derby mai visto tra due amici: Jannik n.1 al mondo e Lorenzo n. 10.

Sinner Musetti, i precedenti

Sinner e Musetti si sono incontrati due volte: a Montecarlo e ad Anversa. Sinner si è imposto entrambe le volte. Ad Anversa nel 2021 al secondo turno Indoor, Jannik ha vinto 7-5,6-2. Nel 2023, ai quarti di finale sulla terra del Principato, l’altoatesino ha travolto il toscano con un 6-2,6-2. E’ il caso di ricordare che Jannik Sinner ha giocato 15 volte a livello ATP contro giocatori italiani ed ha sempre vinto. I suoi avversari, oltre a Travaglia, Nardi a Wimbledon e a Musetti, sono stati Mager, Fognini, Agamenone, Sonego 5 volte, Berrettini 2 volte e Vavassori.

Notte di magie

Gli azzurri hanno i rovesci più belli del circuito. Dice l’ex Ct Paolo Bertolucci: “Conterà la testa”. Naturalmente Sinner entrerà in campo da favorito ma Musetti ha buone carte da giocare. Spiega ancora Bertolucci: “Musetti può attingere a diverse soluzioni ogni volta. Certamente con il dritto ma soprattutto lavorando di più la palla, cioè sporcandola. E poi può contare sul famoso rovescio a una mano contro quello bimane di Sinner”. Quanto a Sinner, Bertolucci riconosce che “al momento è il più forte del mondo”.

Grand’Italia con Errani-Paolini

Non solo Sinner-Musetti, anche il doppio femminile sta regalando emozioni e successi: Sara Errani e Jasmine Paolini sono in semifinale nel torneo di doppio femminile grazie al successo per 6-1, 7-6 nei quarti contro la statunitense Muhammad e l’olandese Schuurs. Le azzurre hanno conquistato per la prima volta la semifinale americana dopo il successo al Roland Garros e l’oro olimpico a Parigi 2024.