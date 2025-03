La showgirl ruba ancora una volta la scena con il nuovo look che ha una spiegazione molto semplice: perché Diletta Leotta si è vestita così

Protagonista nella serata da incubo della Juventus. Diletta Leotta era a bordocampo all’Allianz Stadium per commentare la sfida tra i bianconeri e l’Atalanta, una partita che ha segnato il punto di non ritorno per la formazione di Thiago Motta.

Uno 0-4 che sta facendo discutere, una sconfitta che è sulla bocca di tutti, tifosi e non. Ma fa discutere sempre anche la conduttrice Dazn, capace di prendersi la scena con il suo fisico mozzafiato ed una bellezza che colpisce al cuore. La bella Diletta però questa volta ha scelto di concedersi una serata diversa dal solito. Sabato sera così è rimasta in casa, approfittando della mancanza di impegni di lavoro, e si è dedicata ad una seratina tranquilla con una sua grande amica, un’altra donna che non passa certo inosservata: Elodie.

La presentatrice e la cantante sono molto amiche e quando possono trascorrono del tempo insieme. Il legame tra le due bellezze italiane è testimoniato anche dal fatto che Elodie è stata la damigella d’onore alle nozze della Leotta con Karius. Non sorprende quindi sapere che hanno trascorso insieme il sabato sera, magari un pizzico di sorpresa in più lo ha creato la loro versione ‘casalinga’, con un look diverso da quello con cui siamo abituate a vederle.

Diletta Leotta ed Elodie, sabato insieme: look sorprendente

Le due amiche hanno approfittato della serata senza impegni lavorativi per concedersi qualche ora insieme: una serata di relax a casa con anche Aria, la figlia di Diletta Leotta, a giocare con un’amichetta.

Una serata in amicizia testimoniata dalle foto che la conduttrice ha pubblicato sul profilo Instagram e che hanno riscosso un grande successo. In poche ore i cuoricini sono arrivati a quota 260mila e ad attirare l’attenzione è anche il look simile scelto dalle due donne. Niente paillettes o abiti particolarmente vistosi, ma un outfit sportivo e comodo, forse utilizzato anche per una seduta di allenamento in comune.

Diletta Leotta e Elodie hanno scelto così un pantalone di tuta grigio e un top nero. La presentatrice siciliana ha indossato un top a mezze maniche, mentre la cantante ha optato per un reggiseno sportivo. Entrambe hanno messo in mostra il loro ventre reso perfetto dall’allenamento. Una serie di scatti che ha fatto contenti i fan che non hanno perso l’occasione per riempire di complimenti le due donne.