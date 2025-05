Conte e Inzaghi meravigliati dall’offerta clamorosa: pioggia di milioni per il tecnico, ora cambia realmente tutto

L’estate si preannuncia bollente e no, non si parla di temperature. È la questione allenatori a far prevedere un giugno incandescente: tante le squadre che dovranno cambiare guida tecnica, tante altre quelle che aspettano di sapere cosa deciderà di fare il proprio tecnico.

Della prima schiera fa parte, ad esempio, la Juventus che non sembra intenzionata a continuare con Tudor e ragiona su chi potrà essere l’allenatore giusto per il rilancio. Il nome che fa più gola ai bianconeri è quello di Conte con il Napoli che si candida a protagonista della seconda schiera: cosa farà il tecnico salentino che nelle ultime settimane ha mandato messaggio di addio?

E poi c’è il Milan che deve decidere cosa fare con Conceicao e ancora l’Inter che riflette su Inzaghi: tenerlo anche nel caso in cui si chiudesse la stagione con zero titoli oppure iniziare una nuova avventura. Senza dimenticare la Roma, altra big che ha la panchina vacante, per scelta di Ranieri: i giallorossi lo terrebbe ben volentieri dopo una seconda parte di stagione da scudetto, ma il tecnico di Testaccio ha preso la sua decisione ed è irremovibile.

Proprio su Ranieri arriva un retroscena, raccontato da Calciomercato.it: un tentativo dei Friedkin di convincerlo a prolungare la sua carriera da allenatore.

Ranieri dice no alla Roma: non basta un’offerta monstre

Stando a quanto riportato, infatti, i proprietari della Roma avrebbero proposto a Ranieri di restare alla guida della formazione giallorossa anche il prossimo anno, proponendogli un contratto da capogiro.

Il tecnico sarebbe diventato il più pagato in Italia, superando appunto Conte ed Inzaghi, ma l’offerta non ha fatto cambiare idea a Ranieri: vuole smettere di allenare, mantenendo l’impegno preso con la sua famiglia. Così dopo la fine del campionato, dirà addio alla panchina ed inizierà una nuova avventura come senior advisor: “Non so nemmeno bene cosa sia” ha detto lui stesso nei giorni scorsi.

Tra i compiti che sicuramente avrà ci sarà la scelta di chi sostituirà: lui e il ds Ghisolfi hanno lavorato ad una lista di candidati che è stata poi proposta ai Friedkin che dovranno ora scegliere il nuovo allenatore della Roma. Come detto, non sarà Ranieri che ha rispedito al mittente un’offerta economica importante per mantenere la parola data: con la panchina ha chiuso.