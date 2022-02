Olimpiadi invernali di Pechino, cala il sipario (domenica 20). Positivo il bilancio dell’Italia (17 medaglie)

Pechino addio! Le Olimpiadi invernali calano il sipario dopo due settimane intense. All’Italia 17 medaglie.

Numeri importanti: 91 Paesi partecipanti, 2.871 atleti impegnati, 109 gare di 15 sport diversi. Un grande spettacolo vissuto in tre sedi differenti. È filato tutto liscio. O quasi.

Certo, non sono mancati i momenti di tensione, turbolenze, polemiche. Anche in casa nostra. Persino uno psicodramma: protagonista, suo malgrado, la pattinatrice russa Kamila Valieva, 15 anni, super favorita nel pattinaggio artistico, sospettata di doping. Mandata in pista dopo un tiramolla di corsi e ricorsi, è caduta tre volte in finale così ha perso anche il podio.

È finita in lacrime, stritolata dal suo stesso entourage. La qualcosa ha indignato pure il presidente del CIO, il tedesco Thomas Bach, che ha detto in Mondovisione: “Agghiacciante vedere come Kamila è stata trattata dal suo stesso staff. Si capiva da ogni suo movimento, dal linguaggio del corpo, che avrebbe preferito lasciare la pista e mettersi alle spalle tutta questa storia. Ha provato un immenso stress”.

BILANCIO AZZURRO: 17 MEDAGLIE IN OTTO SPORT DIVERSI

La spedizione azzurra (118 atleti, 56 esordienti ) un record lo ha centrato. Ha gareggiato in 88 gare su 109. Italia assente solo nell’hockey. Presente negli altri 14 sport: un primato che certifica la crescita di un movimento a trazione femminile, forte sia sulla neve che sul ghiaccio. Sono mancati i maschietti. Zero podi anche in questa Olimpiade. E il futuro non promette grandi cose. Tutt’altro. Manca il ricambio. Alle prossime Olimpiadi Paris avrà 33 anni, Innerhofer 37, Marsaglia 36. E all’orizzonte non si vede nessuno. Un bel guaio.

TUTTI I NOSTRI PODI ALLE OLIMPIADI INVERNALI

Medaglie d’oro (2) – Arianna Fontana ((short track) e la coppia Stefania Constantini-Amos Mosaner (curling).

Medaglie d’argento (7) – Francesca Lollobrigida (pattinaggio di velocità ); il sestetto misto dello short track (Arianna Fontana, Martina Valpecina, Arianna Valpecina, Pietro Sighel, Andrea Cassinelli, Yuri Confortola). E poi Federica Brignone (sci alpino), Federico Pellegrino (sci di fondo). Quindi il duo snowboard (Omar Visintin, Michela Moioli), , Sofia Goggia (sci alpino), Arianna Fontana (short track).

Medaglie di bronzo (7) – Dominik Fischnaller (slittino), Omar Visintin (snowboard ), Davide Ghiotto (pattinaggio di velocità), Dorothea Wierer (biathlon ), Nadia Delago ((sci alpino), il quartetto maschile dello short track (Pietro Sighel, Yuri Confortola, Tommaso Dotti, Andrea Cassinelli). Chiude Federica Brignone (sci alpino), Francesca Lollobrigida (pattinaggio).

PASSAGGIO DI CONSEGNE: OLIMPIADI DALLA CINA ALL’ITALIA

Come da protocollo, la cerimonia di chiusura dei Giochi olimpici invernali celebra il passaggio di consegne. Alla Cina subentra l’Italia. Da Pechino a Milano-Cortina. Già fissate le date: dal 6 al 22 febbraio 2026. Sarà la quarta volta che le Olimpiadi invernali si svolgeranno in Italia. Le gare di terranno in sette località: Assago (Mi), Bormio (So), Livigno (So), Baselga di Pine’ (TN), Predazzo (TN), Rasun-Anterselva (BZ), Tesero (TN). La cerimonia di apertura si svolgerà allo stadio Meazza di Milano, quella di chiusura all’Arena di Verona.