Domenica sportiva da incorniciare: tre Ducati sul podio del mitico Mugello, Inter e Juventus vittoriose in America nel mondiale per Club, Baroncini ha vinto il Giro del Belgio. Le ragazze di Velasco hanno incantato Hong Kong nella Nations League 2025. Alice Bellandi, judoka strepitosa, ha centrato due ori in 11 mesi.

E poi la domenica ha regalato dell’altro: Alcaraz re di Londra, la Samp si è salvata ai danni della Salernitana: caos a Salerno, gara interrotta al 21esimo del secondo tempo quando i doriani erano in vantaggio 2-0. Incubo scacciato.

Senza dimenticare i due fatti più eclatanti della settimana: la Virtus Bologna ha vinto lo scudetto n.17 del basket ed ha dedicato il trionfo ad Achille Polonara ricoverato in ospedale con una leucemia mieloide.

Luna Rossa ha “rubato” ai Kiwi di New Zeland il leggendario timoniere Peter Burling; una scelta importante per il patron Patrizio Bertelli in vista della Coppa America del 2027 che Luna Rossa affronterà nelle acque di Napoli. Ma vediamo gli Oscar.

Marc Marquez pigliatutto al Mugello

Lo spagnolo ha vinto tutto: pole, Sprint e Il GP domenicale. Vittoria n. 93. Al Mugello ha vinto dopo 11 anni. Ora guida la classifica con 270 punti davanti al fratello (230) e Bagnaia (160).

Lautaro il trascinatore

Il bomber dell’Inter ha trascinato i neroazzurri alla prima vittoria nel mondiale per club. Battuti i giapponesi della Urawa in rimonta al 92esimo. La magia di Lautaro ha acceso una squadra stanca ancora sotto schok per Monaco. Ora gli ottavi sono più vicini.

Baroncini re del Belgio

Il romagnolo Filippo Baroncini, 24 anni, gregario di lusso di Pogacar, ha vinto la corsa a tappe belga. Una buona notizia in vista del Tour de France.

Le pantere di Velasco

Otto partite otto vittorie. La Nazionale femminile di pallavolo non finisce mai di stupire. Paola Egonu e compagne sono in serie positiva da 22 partite, dall’oro olimpico alla Nations. Una striscia iniziata il 2 giugno 2024. Domenica hanno battuto la Cina 3-0. Ora le azzurre sono al primo posto in vista della finale in Polonia (23-27 luglio ).

Alice, la leonessa del judo

La judoka bresciana Alice Bellandi, 26 anni, ha vinto a Budapest il mondiale, 11 mesi dopo Parigi 2024. 2 ori In 11 mesi. Mai nessuno nella storia del Judo tricolore aveva fatto tanto.