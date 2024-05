Pallanuoto, la Pro Recco è ancora una volta campione d’Italia, aggiudicandosi lo Scudetto numero 36: lo fa dopo una lezione di pallanuoto che vede i campioni d’Italia salire in cattedra alla “Zanelli” infliggendo al Savona una pesantissima sconfitta per 3-12. Tripletta dello scatenato Cannella, miglior marcatore della finale, ma la difesa sorretta da Marco Del Lungo è da registrare e fare vedere nelle scuole, imbattuta per oltre 24 minuti di gioco.

È stata una “esplosione di gioia nella piscina Zanelli. Una vittoria netta 3 – 12 sui padroni di casa della Rari Nantes Savona di pallanuoto. Non è stata una passeggiata, ma i ragazzi di Sukno si confermano unici.

(Nel video il commento di Dario Di Gennaro e le interviste di Nicola Sangiorgio a Matteo Iocchi Gratta, attaccante della Pro Recco e a Valerio Rizzo, capitano della RN Savona)”.

Sul sito della Federazione nuoto maggiori dettagli.

Le dichiarazioni del tecnico della Pro Recco di pallanuoto Sandro Sukno. “Pochi gol e partita intensa che abbiamo tenuto bene fin dall’inizio. Ai mei giocatori posso fare soltanto i complimenti, hanno sbagliato pochissimo e sono stati concentrati dal primo all’ultimo minuto in entrambe le partite. Non è facile trovare sempre nuove motivazioni in una squadra così vincente ma è anche grazie alla società se ci riusciamo ogni volta. E’ un onore per me far parte della storia della Pro Recco, anche se in piccola parte negli ultimi anni. Mi diverto molto adesso da allenatore e prima come giocatore. Ora festeggiamo giustamente questo scudetto ma da domani testa alla Champion”.

Le dichiarazioni del capitano della Pro Recco Aleksandar Ivovic “Questo scudetto ha un sapore bellissimo, giocare due gare così contro una grande squadra come il Brescia è qualcosa di incredibile e ci dà una grande carica per Belgrado. Quest’anno contro di loro abbiamo preso 17 gol in quattro partite, abbiamo fatto una grande difesa, in attacco forse dobbiamo migliorare in superiorità, ma quello che contava era vincere lo scudetto. Complimenti a loro e ai miei compagni che hanno dimostrato di avere sempre fame e a questi livelli, dopo aver vinto tanto, non è facile. In questi successi c’è tanto di Sukno: da giocatore era concentrato e tranquillo, proprio la tranquillità che ci trasmette è il valore aggiunto, in passato a volte quando non ci riuscivano subito le cose ci innervosivamo”.

Le dichiarazioni del portiere della Pro Recco Marco Del Lungo. “Il Brescia ci ha dato filo da torcere, è stata una partita al cardiopalma, ma abbiamo mantenuto la giusta lucidità dal primo all’ultimo minuto e questo ha fatto la differenza. La difesa mi ha messo nelle migliori condizioni di parare, abbiamo lavorato tanto e abbiamo raccolto i frutti: queste partite ci danno una grande consapevolezza in vista delle finali di Champions League. Entrare alla Mompiano mi da sempre i brividi”.



Le dichiarazioni del capitano del Brescia Christian Presciutti, che ha annunciato il ritiro a fine stagione. “Facciamo i complimenti alla Pro Recco ma usciamo a testa alta da questa partita. Sono orgoglioso dei miei compagni di squadra. Abbiamo sbagliato qualcosa ma ci abbiamo messo tutto e si è visto. Ci dispiace per il pubblico meraviglioso che ci ha sostenuto oggi, come durante l’intero campionato. Dobbiamo essere comunque fieri di noi stessi. Adesso superiamo la delusione che è grande e concentriamoci sulla prossima finale che ci aspetta in Champion. Se ripenso al mio viaggio in questo sport meraviglioso mi ritengo molto fortunato di quello che ho ottenuto e di averlo chiuso in una finale scudetto così emozionante. Grazie alla pallanuoto per quello che mi ha dato, ma non abbiamo ancora finito”.

3° POSTO. Disputerà i preliminari di Champions League l’Ortigia 1928 che fuori casa batte 14-6 la Telimar e chiude la serie 2-0, al termine di un derby estremamente nervoso: quattro espulsi e sei giocatori usciti per limite di falli. Telimar in avanti 4-3 in avvio di secondo tempo con Pericas. Poi lo strappo decisivo dei biancoverdi con due mini break: Cassia, Vidovic e Andrea Condemi siglano il 6-4; successivamente Di Luciano, Rossi, Ferrero e Andrea Condemi il decisivo 10-5 dopo tre tempi.

5° POSTO. Il primo atto va alla Pallanuoto Trieste che supera 11-9 la Rari Nantes Savona. Qualche rimpianto per i biancorossi che conducono 9-8 a tre minuti dal termine; poi i giuliani ribaltano il punteggio con Buljubasic e la doppietta di Inaba per l’11-9 finale.



7° POSTO. Il Circolo Nautico Posillipo batte 9-5 la Iren Genova Quinto e porta la serie alla terza gara. I liguri restano in scia fino al 4-3 di Mijuskovic in avvio di terzo tempo, poi il break decisivo dei rossoversi con i gol in sequenza di Ambramson, Mattiello e Aiello per il 7-3 che dura fino a quattro minuti dalla sirena.

STATISTICHE FINALE SCUDETTO. La Pro Recco, prima di oggi, aveva vinto 15 degli ultimi sedici scudetti, dal 2006 al 2022; proprio il Brescia aveva interrotto la serie di 14 consecutivi dei campioni d’Italia e d’Europa conquistando il titolo italiano (il secondo della sua storia, dopo quello del 2003, sempre contro la Pro Recco) nella stagione 2020-2021 chiudendo la serie 3-1 dopo i tiri di rigore.

I liguri contano 35 scudetti nel palmares, che si aggiungono a 16 Coppa Italia, 10 Champions League e sette Supercoppe d’Europa, insieme alla Lega Adriatica il 18 marzo 2012 a Fiume. I lombardi hanno vinto due scudetti (il primo con Zoran Mustur in panchina e il secondo con Alessandro Bovo alla guida tecnica), una Coppa Italia, tre Coppa Len e una Eurocup. Recco e Brescia si affrontano in finale scudetto per la tredicesima volta dal 2003 ad oggi; nei 12 precedenti 10 vittorie di Recco e 2 di Brescia.

Albo d’oro: dal 1911/12 al 1914 Genova; non disputato fino al 1918; 1918/19 Genova, 1919/20 RN Milano, 1920/21 e 1921/22 Andrea Doria, 1922/23 Sportiva Sturla, dal 1924/25 al 1928 Andrea Doria, 1928/29 Triestina, 1929/30 e 1930/31 Andrea Doria, 1931/32 RN Milano, 1932/33 e 1933/34 RN Florentia, 1934/35 RN Camogli, dal 1935/36 al 1938 RN Florentia, 1938/39 RN Napoli, 1939/40 RN Florentia, 1940/41 e 1941/42 Guf RN Napoli, 1945/46 RN Camogli, 1946/47 Can. Olona, 1947/48 RN Florentia, 1948/49 e 1949/50 RN Napoli, 1950/51 Can. Napoli, 1951/52 e 1952/53 RN Camogli, 1953/54 Roma, 1954/55 RN Camogli, 1955/56 Lazio, 1956/57 RN Camogli, 1957/58 Can. Napoli, 1958/59 al 1962 Pro Recco, 1962/63 Canottieri Napoli, 1963/64 al 1972 Pro Recco, 1972/73 Can. Napoli, 1973/74 Pro Recco, 1974/75 Can. Napoli, 1975/76 RN Florentia, 1976/77 Can. Napoli, 1977/78 Pro Recco, 1978/79 Can. Napoli, 1979/80 RN Florentia, 1980/81 RN Bogliasco, dal 1981/82 al 1984 Pro Recco, 1984/85 e 1985/86 Posillipo, 1986/87 Pescara, 1987/88 e 1988/89 Posillipo, 1989/90 Canottieri Napoli, 1990/91 RN Savona, 1991/92 RN Savona, dal 1992/93 al 1996 Posillipo, 1996/97 e 1997/98 Pescara, 1998/99 Roma, 1999/2000 e 2000/01 Posillipo, 2001/02 Pro Recco, 2002/03 Brescia, 2003/04 Posillipo, 2004/05 RN Savona, dal 2006 al 2019 Pro Recco; 2019/2020 non assegnato, 2020/21 AN Brescia, 2021/22 Pro Recco, 2022/2023 Pro Recco

Ultime 11 finali scudetto

2011-12 (playoff) Pro Recco-AN Brescia 2-0

2012-13 (playoff) Brescia-Pro Recco 0-2

2013-14 (playoff) Pro Recco-Brescia 2-1

2014-15 (playoff) Pro Recco-Brescia 3-0

2015-16 (final six) Pro Recco-Brescia 6-4

2016-17 (final six) Pro Recco-Brescia 13-6

2017-18 (final six) Pro Recco-Brescia 8-5

2018-19 (final six) Brescia-Pro Recco 10-11

2020-21 (playoff) AN Brescia-Pro Recco 3-1

2021-22 (playoff) Pro Recco-AN Brescia 2-1

2022-23 (playoff) Pro Recco-AN Brescia 2-0