Bologna in Paradiso. Ha vinto la Coppa Italia dopo 51 anni. Notte magica all’Olimpico di Roma davanti a 60mila spettatori. Ha battuto il Milan 1-0 con un gol del 24ennne svizzero Dan Ndoye, pescato 2 anni fa dal Basilea, miglior uomo in campo. Sua la zampata storica che ha firmato l’incontro all’ottavo del secondo tempo. Trionfo meritato per la squadra di Vincenzo Italiano che ha vinto la prima finale in un Olimpico rossoblu. Al Milan di Conceicao è mancata l’ultima disperata chance di cambiare il finale di una annata opaca. Il Bologna è stato accompagnato nel trionfo da 30.000 tifosi, nonni e nipoti fianco a fianco che hanno rivissuto un sogno. Magica notte anche per l’allenatore rossoblu che, dopo 3 finali perse con la Fiorentina, ha saldato il conto con il destino guidando ad una prestazione gigantesca il suo Bologna davanti a campioni e vip – da Sinner al Ct Spalletti, da Cremonini alla Pausini – con il guizzo personale del ragazzo svizzero dal viso pulito e dalle giocate letali.

Un sogno atteso per mezzo secolo

La vittoria del Bologna ha riempito un vuoto lungo 51 anni. L’allenatore ha cambiato 7 uomini rispetto a venerdì scorso: dentro Lucumi, Holm, Miranda, Ferguson, Fabbian, Ndoye e Castro. Ne è uscito un primo tempo ad alta intensità con un Milan incendiato subito da Leao e da Jimenez. Il Bologna però non si è spaventato e ha risposto con le folate di Ndoye. In evidenza il portiere Skorupski che ha salvato d’istinto le zampate di Beukema e Jovic. Dopo un finale del primo tempo nervoso e ricco di proteste rossonere, il Bologna dopo l’intervallo si è presentato più vivo che mai. Subito in rete con Ndoye ha poi saputo trovare contromisure adeguate per imbrigliare il Diavolo. Conceicao ha fatto molti cambi ma senza risultato e così il Bologna si è assicurato (anche) un biglietto per l’Europa League.

Le parole di Italiano

La notte di Roma ha portato alle stelle il tecnico protagonista della stagione rossoblu. Ha detto a fine gara: “Grande Bologna, trionfo giusto. È un magnifico premio per squadra e città”. Molti tifosi del Bologna presenti all’Olimpico come se fossero stati al Dall’Ara tra cui Gianni Morandi, il cantante Cremonini, Domenicali, Montezemolo. Gianni Morandi non ce l’ha fatta a resistere e si è messo a piangere. Ha aggiunto Luca Carboni:” Non ho dormito per tre giorni, emozione nuova per tutti”. La serata si è conclusa sulle note di Lucio Dalla (“Caro amico ti scrivo”).