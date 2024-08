Parigi 2024, Marta Maggetti vince la medaglia d’oro nel windsurf donne: per l’Italia è il sesto oro

Alle Olimpiadi di Parigi 2024, nella finale race di Marsiglia, l’azzurra Marta Maggetti ha vinto la medaglia d’oro nel windsurf donne. Per l’Italia è il sesto oro. La medaglia d’argento è stata vinta dall’israeliana Sharon Kantor, il bronzo dalla britannica Emma Wilson.

Marta Maggetti, medaglia d’oro nel windsurf donne

Questo trionfo riscrive la storia della vela italiana e arriva a 16 anni da quello di Alessandra Sensini. Maggetti ha conquistato la finale a tre e la medaglia sicura con le ottime regate dei giorni scorsi e la semifinale di questa mattina. Nell’ultimo atto è rimasta attaccata alle avversarie nella prima parte della gara, poi con un capolavoro tattico ha trovato il sorpasso e la medaglia d’oro.

Chi è Marta Maggetti

Ecco chi è Marta Maggetti, la sua biografia pubblicata dal Coni in occasione delle Olimpiadi: “E’ da sempre una ragazza sportiva e, prima di bordeggiare nel golfo di Cagliari, si cimenta nella pallacanestro, nel minivolley e nella ginnastica artistica. Poi, all’età di otto anni, sboccia la sua passione per la tavola a vela seguendo quella del papà, che con gli amici è solito frequentare il Windsurfing Club Cagliari. Nelle categorie giovanili vince tutto il possibile grazie ad un talento indiscusso. A fine 2017 per sostenere la campagna olimpica, assieme al ‘collega’e conterraneo Carlo Ciabatti, dà vita al progetto ‘jò to Tokyo2020’ finalizzato alla ricerca di sponsorizzazioni tra le imprese e le istituzioni dell’isola”.

“In Giappone chiude al quarto posto ma due anni più tardi si prende definitivamente la scena internazionale con l’oro mondiale a Brest nell’iQFOiL, la nuova classe olimpica del windsurf. Nell’estate del 2023 si mette nuovamente in luce a livello iridato. In Olanda, infatti, stacca il pass per la sua seconda rassegna a cinque cerchi. Tutta la Sardegna ora fa il tifo per lei in vista di Parigi 2024 e Marta è pronta a raccogliere questa nuova sfida”.