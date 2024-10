Tennis azzurro, è un momentaccio: Jannik Sinner battuto al torneo di Parigi-Bercy da un… virus; gli altri azzurri tutti eliminati. E fra una ventina di giorni c’è la Coppa Davis a Malaga. La stagione magica delle nostre racchette (maschili e femminili) sta evaporando? Calma. Alle ATP Finals di Torino (10-17 novembre) e poi alle finali Davis (19-24 novembre) l’Italia del Ct Filippo Volandri avrà recuperato le energie dopo una annata lunga, faticosa e redditizia. In ogni modo Bercy è sempre stato un torneo ostico per gli italiani: dal 1990, anno della introduzione dei Masters1000, solo Camporese nel ‘91 e Musetti nel 2022 sono riusciti a raggiungere i quarti di finale. Martedì scorso, dopo le eliminazioni di Sonego, Darderi e Fognini, hanno lasciato la capitale francese anche Musetti, Berrettini e Arnaldi, cioè tre potenziali titolari a Malaga. Le ultime fatiche dei nostri tennisti hanno pesato oltre misura, specie le fatiche viennesi di Sonego che ora rischia di uscire dalla top 20.

Jannik ko per un virus

Jannik contro il virus ha ceduto. La notizia è rimbalzata martedì con l’annuncio del ritiro per i postumi di una gastroenterite. È stato lo stesso Sinner, in video, ad annunciare la sua scelta: ”Sono arrivato qui a Parigi venerdì, molto presto rispetto al solito, perché ci tenevo ad allenarmi bene e a giocare un buon torneo. Ma erano già due o tre giorni che mi sentivo un po’ debole, ho dato la colpa alla stanchezza per una stagione molto lunga. Poi sabato la situazione è peggiorata e domenica ho visto un medico: la diagnosi è stata di un virus intestinale che dovrebbe risolversi nel giro di tre o quattro giorni. Sono stato a letto tre giorni ma ora sto già un po’ meglio. Userò questa settimana per recuperare e presentarmi al meglio alle Finals di Torino, a cui tengo particolarmente”. Dunque Parigi dopo Sinner ha perso un’altro dei suoi big visto che già Djokovic si era chiamato fuori. Siamo schietti: il torneo di Parigi è poco amato da molti: impianto scomodo con un numero insufficiente di campi e il pubblico non è un granché. Qui Sinner ha perso due volte al primo turno e poi si è ritirato l’anno scorso dopo essere stato costretto a giocare fino a quasi alle 3 di notte.

Il Masters donne di Riad con la Paolini

Notizie positive in campo femminile: il sorteggio delle WTA Finals a Riad (2-9 novembre) ha premiato la Paolini, testa di serie n. 4; Jasmine è alla sua prima partecipazione, inserita nel gruppo Viola con la n. 1 Sabalenka, la n. 5 Rybakina e la n. 7 cinese Zheng Qinwen. In doppio la Paolini giocherà naturalmente con la Errani contro coppie canadesi, americane e russe.