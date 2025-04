Arriva la puntualizzazione in diretta tv che riguarda Diletta Leotta: le parole sono dirette e accendono la polemica

Diletta Leotta non smette di far parlare di sé. La regina della Serie A su Dazn continua a incendiare i social con i suoi scatti da capogiro, ma è finita anche al centro di una polemica che da settimana sta facendo discutere.

Il riferimento è a quanto rivelato dalla moglie di un ex calciatore, frasi schiette che hanno fatto discutere: lei nella veste della ‘provocatrice’, la moglie gelosa che fa una scenata al marito. È la sintesi di quanto raccontato da Eleonora Abbagnato a Obbligo o verità, programma di Rai2 condotto da Alessia Marcuzzi. Qualche giorno fa l’ex étoile dell’Opera di Parigi – moglie di Federico Balzaretti – ha svelato, senza però pronunciare il nome della Leotta, di aver fatto una scenata di gelosia ad una conduttrice che lavorava in tv con il marito: “Gli metteva il c**o in faccia” la sua dichiarazione.

Dichiarazioni senza mai fare riferimento diretto alla Leotta sulla quale ora la Abbagnato è tornata, confermando che era proprio la siciliana la donna che l’ha fatta ingelosire. Ospite a Storie di donne al bivio weekend, trasmissione condotta da Monica Setta, la direttrice del corpo di ballo dell’Opera di Roma ha raccontato quel che è successo nel corso del primo incontro faccia a faccia con Diletta Leotta.

Diletta Leotta, Abbagnato svela: cosa è successo al primo incontro

L’ex ballerina non nasconde la sua gelosia verso il marito ed è proprio quella che l’ha portata a mettere subito le cose in chiaro con Diletta Leotta.

“A Milano, tempo fa, mi capitò di incontrare la Leotta – il suo racconto – che, lavorando a Dazn con Federico, mostrava avere una confidenza eccessiva con lui. Mi presentai in modo formalissimo: ‘Piacere, sono sua moglie’“. Un modo per chiarire le cose, con la Abbagnato che poi prosegue il suo racconto spiegando il motivo della gelosia: “Diletta ha curve che io non ho, ma furono i meme visti del web, con lei e mio marito in amore, a farmi diventare matta“.

L’ex ballerina ha spiegato di fidarsi del marito, di non controllarlo assolutamente, ma ha voluto anche specificare: “Mi ama come quando ci siamo conosciuti, ma stiamo così bene insieme anche perché sono attentissima a ciò che potrebbe alterare la nostra intesa“. Infine, l’Abbagnato spiega anche che “tra la Leotta e mio marito non c’è stato altro che lavoro, ma lei è una donna esuberante, sicura del suo fascino ed ho voluto subito chiarire le cose: io sono la moglie“.