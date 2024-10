Parte sabato dall’Austria la stagione dello sci alpino 2024-2025. Nel weekend le “prime” di Coppa del Mondo maschile e femminile. Le prime a scendere sulla pista di Soelden (Tirolo) saranno le donne: sabato 26 Federica Brignone e Marta Bassino guideranno il gruppo femminile azzurro sulle nevi tirolesi. Le due teste di serie della squadra italiana saranno protagoniste insieme alla detentrice della Coppa del Mondo Generale, la Svizzera Lara Gut-Berhami, la statunitense Shiffrin e la slovacca Petra Vihova. Domenica 27 sarà la volta degli uomini: l’azzurro Alex Vinatzer e compagni faranno il loro debutto stagionale sugli sci. Il grande favorito è ancora lo svizzero Marco Odermatt che se la vedrà con il connazionale Logic Meillard, il norvegese Kristoffersen e lo sloveno Zan Kranjec.

Azzure favorite

Le nostre atlete sulle nevi austriache hanno sempre fatto una bella figura: Marta Bassino ha vinto nel 2020, l’anno scorso Federica Brignone ha chiuso a soli 2 centesimi dal primo posto. Ora entrambe si presentano al cancelletto tra le favorite per lo speciale feeling con il tracciato. A completare la spedizione delle azzurre ci sono Roberta Melesi, Asja Zenere, Elisa Platino, Ilaria Ghisalberti e Giorgia Colombo; quest’ultima medaglia d’oro nello Slalom Gigante lo scorso gennaio i giochi olimpici giovanili in Corea del Sud.

Attesa per Sofia Goggia

La campionessa bergamasca, 31 anni, sulle nevi del Tirolo non ci sarà. Si sta preparando, dopo gli infortuni, in Val Senales dove la stagione sciistica è iniziata lo scorso 20 settembre; molte le squadre agonistiche che hanno scelto le nevi altoatesine. Sofia è tornata sugli sci da poche settimane e tutto lascia pensare che possa rientrare con i giganti di Killington e Tremblant, oppure dalle gare veloci di Beaver Creek, il suo ambiente naturale in cui può ancora stupire.

Azzurri senza Dominik Paris

La squadra maschile al debutto domenica (diretta su Rai Sport e Eurosport) sarà priva di Dominik Paris, il signore della velocità azzurra; dovrebbe rientrare a fine novembre. La spedizione azzurra può contare su Simon Talacci, Hannes Zingerle, Giovanni Borsotti, Luca De Aliprandini e Alex Vinatzer. Mentre Filippo Della Vite, reduce dalla frattura scomposta del pollice, deciderà nei prossimi giorni se gareggiare.