Pazza Italia. Serata di follie sul neutro ungherese di Debrecen. Tanta sofferenza, errori, autogol, fragilità inattese. Battuto Israele 5-4. Rete vincente al 46esimo del secondo tempo di Tonali. Partita batticuore: azzurri subito in svantaggio (autogol di Locatelli), poi la rimonta e il ribaltone con un finale thrilling. Obiettivo raggiunto con la seconda vittoria: secondo posto nel girone delle qualificazioni mondiali. Agganciato Israele. La Norvegia è ancora lassù (12 punti) ma il secondo posto degli azzurri (9 punti) tiene viva la speranza di ritrovare un posto al mondiale. Comunque servirà ben altro per inseguire quello che ora è un grande sogno. Ma l’Italia ha ritrovato carattere e c’è ancora tanto da fare, a partire dalla difesa.

Partita tutta in salita

Avvio shock con l’autogol di Locatelli al 16’. Ha rimediato Kean poco prima dell’intervallo (41’). Ripresa con un avvio raggelante: Israele di nuovo in vantaggio al 7’ e due minuti dopo Kean ha rimesso il match in pareggio. Quattro minuti dopo Politano e’ andato in gol e Raspadori al 36’ ha allungato il vantaggio. Ma in due minuti Israele ha equilibrato le sorti della partita con l’autogol di Bastoni e il guizzo di Do Perez. Grande pura nel finale e 9’ di recupero. La vittoria è arrivata grazie a Tonali e l’incubo e’ svanito.

Le parole di Gattuso

A fine match Rino Gattuso, archiviati i momenti di tensione in campo tra le due squadre prima di lasciare il terreno di gioco, ha detto: “Noi troppo fragili. Abbiamo preso gol assurdi però abbiamo reagito bene. Sul 4-2 avremmo dovuto tenere il blocco compatto ma questo è un problema mio. Sta a me trovare un assetto tattico per far giocare Kean e Retegui con il resto della squadra. Il problema di stasera è stato che non avevamo gambe brillanti. Israele un po’ ci ha sorpreso. E’ andata bene: qualcuno lassù ci ha voluto bene”.

Le pagelle degli azzurri

Il migliore è stato Kean autore di 2 gol straordinari e di importanza notevole; un centravanti che trascina e da’ coraggio. Notevole anche la prova di Tonali autore del gol vittoria del 5-4 . Molto bene Retegui (3 assist) e Raspadori che in 3’ ha lasciato il segno della rete. Sufficienti Donnarumma, Dimarco, Cambiasso, Politano. Appena la sufficienza: Barella (serata difficile), Di Lorenzo, Bastoni (sfortunato sull’autogol), Locatelli (autore di una traversa e di un salvataggio sulla riga dopo la botta di Baribo che cercava il 3-3).

Sotto la sufficienza Orsolini mandato in campo al posto di Politano al 23’ del secondo tempo e Mancini svagato oltre misura. Senza valutazioni Maldini che ha rilevato Retegui al 43’ del secondo tempo. Non ha convinto il sistema di gioco scelto da Gattuso comunque l’Italia ha segnato 5 reti in due match di fila, per la prima volta nella sua storia, considerando tutte le competizioni.