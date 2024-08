Pazzesca Italvolley di Fefe’ De Giorgi: vince in rimonta 3-2 sul potente Giappone, ora la semifinale

Pazzesca Italvolley! Vince in rimonta 3-2 sul fortissimo Giappone e vola in semifinale. Rimonta storica da consegnare a tutte le cineteche del mondo. Eloquenti i parziali: 20-25, 23-25, 27-25, 26-24, 17-15. Tutti d’accordo, è stato il match più emozionante nella storia recente del nostro volley. Gli azzurri di Fefè De Giorgi hanno vinto una partita che sembrava ormai persa sul 21-24 del terzo set per il Giappone, con i nipponici avanti due parziali a zero.

Partita ormai persa sul 21-24 del terzo set

Ma l’Italia, campione del mondo in carica, si è aggrappata al suo proverbiale stellone e al suo immenso talento, rimontando tutto e andando a vincere al tie- break. Vittoria storica su un Giappone praticamente perfetto, con due fenomeni nel sestetto: il palleggiatore Yamamoto e il martello Ishikawa, a tratti irreali. Gli azzurri ora in semifinale incontreranno la vincente di Francia-Germania. Torneranno in campo il 7 agosto alle 16 o alle 20. Per la cronaca il punto vincente è stato quello di Roberto Russo dopo un suo splendido muro.

Reazione stupenda

Sotto di 2 set dove l’Italia è praticamente stata in balia dei giapponesi per metà gara ; gli azzurri nel terzo set hanno annullato più di un match-point al Giappone e riaperto la partita con un orgoglio e una concentrazione raramente visibile su un campo sportivo. Michieletto , Romano’ e Lavia sono stati leggendari. Il ct De Giorgi ha mantenuto la calma per tutto l’incontrò scegliendo al momento opportuno, con sapienza tattica, i rigeneranti time-out. Galassi determinante nel quarto set , Giannelli gran regista di una impresa leggendaria. Fenomeni.

Tabellino splendido

Michieletto miglior realizzatore con 24 punti. Impressionanti le sue martellate. Lavia e Romano’ hanno realizzato 19 punti a testa, 11 Galassi, 10 Russo, 5 Giannelli. È stata una partita soffertissima durata 2h40’. Una resurrezione sportiva a cui nessuno, o quasi, credeva. Ed invece, ancora volta, lo sport ha regalato una stupenda favola.