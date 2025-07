Doveva essere un semplice momento di gioia in famiglia, quello immortalato da Pedro, attaccante 37enne della Lazio, in occasione dell’ottavo compleanno del figlio Marc. Lo scatto, pubblicato su Instagram, ritrae il calciatore insieme alla compagna Patricia e al piccolo Marc, sorridenti dietro una torta a tema Lilo & Stitch, in un’atmosfera festosa. Ma a scatenare una bufera di commenti offensivi è stato l’abbigliamento del bambino: una tiara scintillante e un vestitino con spalline, scelto liberamente per la giornata al Siam Park di Tenerife.

Sotto il post, migliaia di reazioni. Tra queste, purtroppo, una lunga serie di messaggi omofobi, sessisti e denigratori. “Maschio o femmina??”, “Chi diavolo veste suo figlio da ragazza?”, “C’è ancora tempo per riprenderti tuo figlio, non abbandonarlo”, sono solo alcuni degli insulti ricevuti. Il bersaglio non è stato solo il piccolo Marc, ma anche Pedro e la sua compagna, accusati di “lasciarlo vestire da ragazza”.

Il calciatore, per proteggere il figlio, ha deciso di limitare i commenti al post, ma non lo ha rimosso. Una scelta che rivela la volontà di non cedere alla vergogna o alla pressione sociale: per Pedro, non c’è nulla di sbagliato in quel momento di libertà e autenticità.

La risposta della rete: solidarietà e orgoglio

Nonostante la violenta ondata di odio, Pedro non è rimasto solo. In molti, tra fan e personaggi pubblici, gli hanno espresso pieno sostegno e ammirazione. Una delle voci più sentite è stata quella di Amor Romeira, conduttrice televisiva e attivista, che ha scritto: “Quanto è fortunato tuo figlio a crescere con te e quanto siamo fortunati noi ad avere un padre che capisce che il vero amore è ciò che libera, non ciò che limita”.

Un altro utente ha aggiunto: “Sei un grande esempio di padre. Che importanza ha il suo genere? Spero che il mondo non sia così crudele”.