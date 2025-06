Il Mondiale per Club 2025 appena iniziato, è il primo nella nuova versione a 32 squadre, un’espansione storica voluta dalla FIFA che anticipa l’atmosfera del futuro Mondiale per nazionali del 2026. In programma negli Stati Uniti dal 14 giugno al 13 luglio 2025, il torneo vedrà la partecipazione dei migliori club provenienti da tutti i continenti. Tuttavia, nonostante l’allargamento, mancheranno alcune big del calcio europeo. Per l’Italia ci sono solo due rappresentanti: Inter e Juventus. Le due protagoniste del Derby d’Italia avranno l’occasione di confrontarsi con le squadre più forti al mondo, in quello che si preannuncia il torneo per club più ricco e prestigioso mai organizzato. A restare fuori, pur avendo vinto trofei nella stagione 2024/2025, sono Milan, Napoli, Bologna e Atalanta.

Perché solo Inter e Juventus rappresentano l’Italia

Il criterio di qualificazione non si basa sui titoli vinti a livello nazionale, ma sul ranking UEFA calcolato in base alle prestazioni in Champions League nelle ultime quattro stagioni. In questo scenario, Inter e Juventus sono risultate le uniche squadre italiane ad aver accumulato abbastanza punti da accedere al torneo. Le vittorie in Coppa Italia, Supercoppa Italiana o in Serie A non sono considerate ai fini della qualificazione. Il sistema ha previsto, inoltre, un massimo di due squadre per i campionati europei più forti: Serie A, Premier League, Liga spagnola, Bundesliga e Liga portoghese. A completare il gruppo europeo, anche una squadra francese (grazie al sorpasso nel ranking ai danni del Portogallo, ma arrivato troppo tardi per cambiare i criteri) e il Salisburgo per l’Austria, grazie ai risultati nelle recenti campagne europee.

Nuove regole per il Mondiale 2029

Se il Mondiale 2025 è frutto di un ranking quadriennale basato esclusivamente sulla Champions League, a partire dall’edizione del 2029 il sistema di qualificazione verrà modificato. Le squadre europee parteciperanno non solo in base alla vittoria delle edizioni della Champions League tra il 2024 e il 2028, ma anche per i risultati ottenuti turno dopo turno. Dal 2024/2025, infatti, ogni vittoria in Champions assegna 3 punti, ogni pareggio 1 punto, e ogni passaggio del turno altri 3 punti. Questo sistema premierà la continuità e le prestazioni complessive, rendendo la corsa alla qualificazione più competitiva e aperta.