Il giornalista da alcune settimane non si vede a Sky Sport ed ora è stato svelato il motivo: cosa c’è dietro l’assenza di Fabio Caressa

Assente dal salotto calcistico domenicale di Sky Sport. Fabio Caressa non era presente domenica scorsa a Sky Calcio Club, un’assenza che va avanti da diverse settimane.

Il giornalista è stato sostituito da Fabio Tavelli che nell’anteprima della trasmissione ha spiegato che Caressa era assente perché impegnato in una nuova avventura esotica. Un annuncio che aveva incuriosito gli spettatori ed ora è stato lo stesso Caressa a spiegare qual è la nuova avventura a cui si sta dedicando, lasciando per un po’ da parte il calcio.

Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo: è questo il nome del programma che vedrà Fabio Caressa alla conduzione e che sarà trasmesso nelle prossime settimane da Sky. Il noto telecronista abbandona per qualche tempo lo sport e si dedica all’intrattenimento con uno strategy game che presenta sui social come una sorta di esperimento sociale.

In un video pubblicato sui canali social di Sky, Caressa entra nel dettaglio di ciò che caratterizzerà il suo programma. Un gioco immersi nella natura incontaminata, alle prese con le difficoltà di stare all’interno della giungla e con condizioni climatiche e ambientali alle quali non siamo abituati. Queste dovranno affrontare i 12 concorrenti, persone comune, di età, provenienza ed estrazione sociale diversa.

Caressa via da Sky Sport: il nuovo programma

Questo gruppo avrà a disposizione giusto il minimo indispensabile per la sopravvivenza. Le 12 persone saranno chiamate ad affrontare un difficile percorso tra le natura e dovranno resistere ad alcune tentazioni a cui verranno sottoposte durante il tragitto.

Nel caso in cui non dovessero resistere, ecco che a pagare il prezzo del ‘peccato’ sarà tutto il gruppo: il montepremi totale in palio, infatti, verrebbe diminuito. Soltanto chi riuscirà ad arrivare alla fine del percorso, potrà dividersi il jackpot in palio. Ancora non è stata annunciata la data in cui inizierà la trasmissione del programma alla quale però Fabio Caressa sta lavorando già da un po’ di tempo.

Svelato dunque il mistero della sua assenza da Sky Calcio Club, quella che è stata la sua casa per anni e che per qualche settimana ha abbandonato. Dopo aver partecipato come concorrente a Pechino Express lo scorso anno, insieme alla figlia, Caressa si dedica nuovamente all’avventura e all’intrattenimento. Solo una parentesi però, perché terminata l’avventura con Money Road, Caressa tornerà a prendere le redine del salotto calcistico di Sky.