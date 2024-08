Perché hanno rotto Alvaro Morata e Alice Campello

Alvaro Morata e Alice Campello hanno annunciato nei giorni scorsi la loro separazione e impazza il gossip: ecco cosa c’è dietro la rottura.

“Io e Alice abbiamo deciso di separare le nostre strade“: così Alvaro Morata ha annunciato la fine del suo matrimonio con l’influencer veneta. Una rottura arrivata come un fulmine a ciel sereno, nonostante le voci si rincorressero da giorni. Del resto i due avevano manifestato il loro amore fino a qualche giorno fa.

Anche in occasione della vittoria dell’Europeo con la Spagna, l’attaccante aveva rivolto un pensiero carico d’amore alla moglie che era lì, in Germania, con figli al seguito per godersi il trionfo del marito. La vacanza insieme poi il buio: l’assenza di lei alla presentazione di Morata da parte del Milan, il cognome dello spagnolo che scompare dal profilo social della moglie, così come scompaiono le foto insieme.

Quindi l’annuncio: le strade si separano e il gossip che si fa largo con il susseguirsi di indiscrezioni su presunti tradimenti alla base della separazione. Ma cosa ha portato alla rottura una delle coppie più unite e invidiate dell’intero panorama sportivo?

I motivi della separazione tra Alvaro Morata e Alice Campello

Alvaro Morata e Alice Campello si erano conosciuti nel 2016 e sposati un anno dopo. Un colpo di fulmine tra i due che hanno fatto in fretta a mettere su famiglia. Nel 2018 sono nati Alessandro e Leonardo, i primi due figli della coppia, nel 2020 la nascita di Edoardo ed appena un anno e mezzo fa l’arrivo di Bella. Un parto, l’ultimo, che ha avuto anche delle complicazioni con Alice che ha dovuto trascorrere qualche giorno in terapia intensiva.

Insieme hanno superato quel difficile momento, ma ora insieme hanno deciso di non starci più. E non è questione di tradimento come la stessa Campello ha voluto mettere in chiaro tramite social e come lo stesso Morata ha voluto specificare. “Non inventate storie per un minuto di protagonista – ha scritto lui –: non c’è stata in nessun momento una mancanza di rispetto, solo molte incomprensioni“.

E lei è stata ancora più chiara: “Non ci sono state terze persone – la frase scritta nel post in cui conferma la separazione –, né alcun tipo di mancanza di rispetto da parte di entrambi“. Nessun tradimento, dunque, ma solo “continue incomprensioni” che hanno portato il rapporto a logorarsi. Così si è arrivati alla separazione e alla rottura: “Non ci stavamo facendo del bene” ha spiegato Alice Campello con Morata che ha chiesto “rispetto” per una “decisione dolorosa“.