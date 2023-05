Perugia-Benevento, aperta inchiesta sul gol del 3-2: ipotesi di illecito sportivo

Il Procuratore della Federcalcio, Giuseppe Chiné, ha aperto un procedimento sulle “modalità di realizzazione” del gol del definitivo 3-2 nella gara Perugia-Benevento dell’ultima giornata del campionato di Serie B, con “l’ipotesi di illecito sportivo”.

Perugia-Benevento, inchiesta per illecito sportivo

Perugia-Benevento è finita sotto inchiesta. Al riguardo – trapela – è già stato acquisito il video della gara, e nei prossimi giorni saranno ascoltati i tesserati coinvolti nell’episodio. La rete di Kouan consentito al Perugia di vincere la partita contro il Benevento per 3-2 nel quarto minuto di recupero del secondo tempo. Due minuti prima il Benevento aveva trovato la rete del momentaneo pareggio.

Il gol da tre punti ora nel mirino della Procura Figc è stato segnato da Kouan al minuto 94′. Il portiere del Benevento Manfredini passa con le mani la palla a Leverbe, che si trova poco fuori dalla sua area di rigore. Il difensore francese la stoppa ed effettua un passaggio troppo corto verso il compagno di reparto Tosca, sul pallone si avventa allora il giocatore del Perugia che segna a porta vuota approfittando dell’incomprensione tra i due avversari.

L’accusa

La rete non ha cambiato il verdetto della classifica definitiva che ha portato alla retrocessione in serie C degli umbri. Avrebbe potuto farlo se il Brescia non avesse pareggiato a Palermo: una sconfitta dei lombardi avrebbe portato in serie C questi ultimi visto che il saldo degli scontri diretti era favorevole al Perugia che sarebbe andato ai playout. Siamo all’inizio dell’istruttoria, quindi ogni previsione su ciò che potrà succedere in termini di giustizia sportiva appare prematuro.