Pjanic-Kroos, possibile scambio tra Juventus e Real Madrid

MADRID – Zinedine Zidane, da poco tornato sulla panchina del Real Madrid, insiste: uno degli obiettivi dell’allenatore francese resta Miralem Pjanic, regista bosniaco della Juventus. Secondo i quotidiani spagnoli, il giocatore già nell’estate dell’anno scorso era stato seguito con un certo interesse dagli emissari spagnoli.

Pjanic, in cambio di qualche rinforzo di livello, come Kroos, potrebbe essere sacrificato e il Real Madrid – scrivono in Spagna – sarebbe felice di accoglierlo per riordinare il centrocampo. Anche perché, non escluso che uno – fra Modric, Casemiro e Tony Kroos – potrebbe trasferirsi in un altro club.

Pjanic-Kroos, scambio possibile: Zidane vuole il bosniaco

La Juventus, prima di sacrificare Miralem Pjanic, vuole trovare un sostituto all’altezza della situazione. Con il Real Madrid dovrà esserci per forza un dialogo perché la Juventus è fortemente interessata a Marcelo e segue anche Varane. In cambio di Pjanic, i bianconeri vorrebbero soldi ed il cartellino di Kroos, centrocampista del Real Madrid e della Nazionale Tedesca, un calciatore di sicuro rendimento a livello internazionale.

Ai fini del trasferimento a Torino di Marcelo e Kroos, potrebbe risultare decisivo il lavoro di mediazione che sta portando avanti Cristiano Ronaldo con i suoi due ex compagni di squadra. Pjanic avrebbe dato il suo ok al trasferimento a Madrid.

fonte: Ansa.