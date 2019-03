Pogba, più Juventus che Real Madrid: Mino Raiola spinge per i bianconeri

TORINO – Complice la sosta dei campionati per le partite delle Nazionali, è tornato di grande attualità il calciomercato. I club iniziano a pianificare il mercato per la prossima estate ed uno dei nomi più caldi è quello di Paul Pogba. Il campione della Nazionale Francese ha un contratto fino al 2021 con il Manchester United e guadagna 16 milioni di euro a stagione. Nonostante Pogba abbia ancora due anni di contratto con i Red Devils, nella sua testa ci sarebbe la voglia di cambiare aria.

Pogba, possibile il suo ritorno alla Juventus

Sul centrocampista della Nazionale Francese, c’è il forte interessamento di due club: la Juventus ed il Real Madrid. I blancos potrebbero presentare allo United una offerta più alta rispetto a quella della Juventus ma Florentino Perez non è in ottimi rapporti con l’agente del calciatore, Mino Raiola, come la Juventus. Nell’ambito del passaggio di Paul Pogba dalla Juventus al Manchester United, Raiola ha incassato una ricchissima commissione.

Anche grazie a questo guadagno, il suo rapporto con i bianconeri è eccellente. Quindi al momento è più semplice che Pogba torni a Torino piuttosto che Madrid. Il centrocampista della Nazionale Francese ha ottimi ricordi della sua esperienza a Torino e tornerebbe volentieri a vestire la maglia bianconera.