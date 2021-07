Premier League, giocatore (dell’Everton?) arrestato per pedofilia: gioca anche in nazionale (Foto d’archivio Ansa)

Un calciatore di Premier League arrestato per pedofilia. La notizia si abbatte come un uragano sul calcio inglese. Non si conosce l’identità del giocatore, ma è possibile che militi nell’Everton. Infatti la società di Liverpool ha fatto sapere di aver sospeso un proprio tesserato per un’indagine di polizia.

I tabloid inglesi scrivono che si tratta di un giocatore famoso, che milita anche nella propria nazionale (non necessariamente quella inglese).

Giocatore di Premier League arrestato per pedofilia

Le notizie che arrivano dalla Gran Bretagna sono ancora confuse. L’accusato avrebbe 31 anni, sarebbe sposato, sarebbe un giocatore internazionale che difende i colori della propria nazionale.

L’Everton sospende un giocatore per un’indagine di polizia

L’Everton ha comunicato di aver sospeso un giocatore, in attesa di un’indagine della polizia. Massimo riserbo sulle generalità dell’atleta, ma in Inghilterra (e non solo) è già caccia al nome. “Il club continuerà a supportare le autorità con le loro indagini e non rilascerà ulteriori dichiarazioni in questo momento”, ha dichiarato l’Everton in una nota.

Stando a quanto scrivono i tabloid, una fonte interna alla polizia avrebbe rivelato che, in casa del calciatore, “diversi oggetti sono stati sequestrati, e che l’uomo è stato interrogato in relazione a reati molto gravi” commessi nei confronti di un minore. Sempre fonti della polizia – riportati dai media inglesi – riferiscono che il giocatore, dopo un primo interrogatorio, è stato rilasciato su cauzione in attesa di ulteriori indagini.