Primo weekend sportivo dopo Natale. Riflettori puntati sul debutto di Livigno (Sondrio) in Coppa del mondo di sci alpino che si affianca, con la sua pista “Li Zeta”, ad altre tre iconiche piste italiane: la mitica Saslong della Val Gardena, la Gran Risa in Alta Badia e la celebre “3Tre” di Madonna di Campiglio, una delle piste più note al mondo con una pendenza micidiale, fino all’80%. Il Circo Bianco a Livigno si esibisce nel SuperG sabato 27 e gli occhi sono (quasi) tutti per il fenomeno svizzero Marco Odermatt, vincitore delle ultime quattro Coppe del Mondo, leader della classifica assoluta con 805 punti, più del doppio del norvegese Haugan, secondo con 360. Vinatzer, il migliore degli azzurri, è nono (295). Ma il weekend propone altri eventi: la serie A che inizia sabato 27 un tour de force di 30 partite in 13 giorni (tre giornate); i grandi match di basket e pallavolo, le campestri in attesa del mitico “Campaccio Cross Country” di Legnano (24-25 gennaio 2026). Nel dettaglio.

Coppa del Mondo di sci

Uomini a Livigno, donne a Semmering (Austria): sabato SuperG maschile, domenica slalom femminile. Il Circo Bianco è sempre più sorprendente: sulla pista lombarda il fenomeno Odermatt promette spettacolo adrenalinico. Sulla pista nelle Alpi Orientali sarà una due giorni ad alta intensità: sabato gigante, domenica slalom. Novità assoluta: domenica debutterà Giada D’Antonio, 16 anni, la prima napoletana al top dello sci.

Serie A con due derby roventi

Domenica di fuoco. Alle 18 il derby emiliano Bologna-Sassuolo, in serata il derby lombardo Atalanta-Inter. La capolista (33 punti) è pronta all’agguato di Bergamo. Deve difendere un primato insidiato da Milan (32), Napoli (31), Roma (30), Juventus (29). La giornata n.17 inizia sabato alle 12.30 con Parma-Fiorentina e si concluderà lunedì alle 20.45 con Roma-Genoa.

Basket, il big match Brescia-Venezia

Domenica alle 16 al PalaLeonessa di Brescia la capolista Germani (20 punti come la Virtus Bologna) ospita l’Umana Reyer Venezia, terza in classifica con 18 punti. All’appuntamento le due squadre arrivano con umori e obiettivi diversi: il Brescia deve riscattare la sconfitta di lunedì scorso con la Virtus (86-76) davanti ad oltre 7.200 spettatori. L’ambizioso Venezia è reduce dalla vittoria sul Napoli (106-96) trascinato dal gigante statunitense (208 cm) Kyle Wiltjer, autore di 27 punti. Lunedì sera chiudono il 13esimo turno Milano-Cremona e Trieste-Bologna.

Volley, l’anno d’oro chiude col botto

Pallavolo maschile – Le brillanti capoliste archiviano il 2025 con due partite tutt’altro che scontate ma (almeno sulla carta) elettrizzanti. Venerdì i campioni d’Italia scendono a Monza per incontrare il Vero Volley. La corazzata Perugia, conquistato giorni fa in Brasile il terzo Mondiale per club, è ospite del Cisterna di Latina, affamato di punti.

Pallavolo femminile – Venerdi 26 la vice-capolista Scandicci (40) gioca il derby a Firenze (15); sabato le pantere neo iridate di Conegliano (46 punti) affronteranno alle 18 la Milano di Paola Egonu, quinta in classifica (34).

Cross, la madre di tutte le discipline

È, come ha scritto Oscar Eleni, la disciplina delle tre “f”. Cioè: fango, freddo, fatica. Dopo Natale ci sono campestri ovunque. Due addirittura in provincia di Chieti: Castel Frentano e Paglieta. Centinaia di iscritti. In attesa del mitico Campaccio sui prati milanesi (25 gennaio). L’anno scorso ha trionfato l’azzurra Nadia Battocletti.