PARIGI (FRANCIA) – Volano stracci in casa Paris Saint Germain dopo la brutta sconfitta dei francesi nell’andata degli ottavi di finale di Champions League. Sconfitta che è arrivata contro ogni pronostico perché i parigini avevano dominato e vinto il girone eliminatorio e si erano qualificati alla fase finale della Champions come testa di serie.

Eppure ieri Neymar e co. sono stati surclassati dal Borussia Dortmund che ha vinto grazie ad una doppietta di Haaland e che avrebbe anche potuto trionfare con un passivo maggiore. Al termine della partita, sono scoppiati tre casi.

Psg, tutti contro Tuchel. Neymar, Icardi e il fratello di Kimpembe.

Neymar ha attaccato pubblicamente il suo allenatore, che lo aveva accusato di non essere in forma: “Sto bene da inizio febbraio. Loro hanno deciso di non farmi giocare. Nonostante stessi bene. Come faccio ad entrare in forma se non mi fanno giocare? Non mi mettevano in campo perché avevano paura che mi facessi male di nuovo ma così è impossibile arrivare pronto a certi appuntamenti prestigiosi come la Champions…”.

Mauro Icardi, invece, dopo un grande inizio di stagione non rientra più tra i titolari. Ieri non è stato inserito in campo nonostante la sua squadra si trovasse sotto nel punteggio. Il Psg ha fatto giocare Mbappé e Neymar dal primo minuto, nella ripresa ha gettato nella mischia Sarabia ma non Icardi.

Tuchel è finito nel mirino del fratello Kimpembe, calciatore che ha giocato come titolare anche ieri. Il fratello del difensore centrale lo ha insultato sui social network: “Tuchel sei un figlio di p…”.