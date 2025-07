Jannik Sinner ha scritto una pagina storica del tennis italiano e internazionale, diventando il primo tennista azzurro a vincere il torneo di Wimbledon in singolare maschile. L’impresa si è concretizzata con una vittoria in quattro set sullo spagnolo Carlos Alcaraz, con il punteggio di 4-6, 6-4, 6-4, 6-4, davanti a un pubblico entusiasta sul campo centrale del più prestigioso torneo del mondo.

Il trionfo è stato suggellato da un momento simbolico: la principessa Kate Middleton ha consegnato il trofeo al giovane campione altoatesino, tra applausi scroscianti e un’emozione palpabile. Durante la cerimonia, Sinner ha dichiarato: “Vincere qui è il sogno dei sogni, perché questo torneo sembra così lontano da dove vengo io”, sottolineando la portata personale e culturale di un successo tanto significativo.

Sinner, attuale numero 1 del mondo, conferma così il suo status di fuoriclasse assoluto. Dopo aver conquistato l’Australian Open a gennaio, ora aggiunge Wimbledon al suo palmarès, in una stagione che, nonostante un periodo di stop per la vicenda doping, lo sta consacrando come uno dei grandi protagonisti del tennis contemporaneo.

Un trionfo anche economico per Sinner

Il successo a Wimbledon non è soltanto sportivo, ma anche economico. Jannik Sinner ha incassato 3,46 milioni di euro lordi, il premio più ricco della stagione tennistica. Una cifra quasi doppia rispetto a quella guadagnata da Carlos Alcaraz, finalista sconfitto, che porta a casa 1.782.400 euro.

Con questa vittoria, il totale dei premi vinti da Sinner nel 2025 sale a 7,16 milioni di euro lordi. Un bottino accumulato nonostante i tre mesi di stop che ne hanno limitato le presenze in campo a soli 29 incontri stagionali. Prima di Wimbledon, Sinner aveva già ottenuto 2 milioni dall’Australian Open, 523.870 euro dagli Internazionali d’Italia (persi in finale contro Alcaraz), 1.275.000 euro dalla finale del Roland Garros e 36.885 euro dal torneo di Halle.

Nonostante l’impresa londinese, Carlos Alcaraz mantiene temporaneamente il primato nei guadagni stagionali, con 8,1 milioni di euro. Tuttavia, con la forma mostrata a Wimbledon, Sinner ha tutte le carte in regola per chiudere il 2025 come leader assoluto anche dal punto di vista economico.