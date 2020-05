Ranieri, fuori programma in diretta tv: la moglie irrompe in collegamento

ROMA – Imbarazzo in diretta per Claudio Ranieri: durante il collegamento in streaming con un emittente inglese sua moglie, Rosanna, è apparsa improvvisamente in tv suscitando l’ilarità della conduttrice.

Il tecnico era stato intervistato per ricordare e le celebrare la grande impresa compiuta nel 2016 alla guida del Leicester in Premier.

La moglie dell’attuale allenatore della Sampdoria è apparsa involontariamente, e abbastanza interdetta, sullo schermo mentre da studio la presentatrice di Sky Sports, Kelly Cates (insieme a Gary Neville e a Jamie Redknapp), parlava con l’ex mister del Leicester.

A fare i complimenti a Ranieri è stato anche Jamie Carragher, ex calciatore, e lo ha fatto sulle pagine del Telegraph.

Nella rubrica dedicata al calcio inglese ha elogiato la grande stagione del Leicester e l’ottimo lavoro svolto dal tecnico romano accostandolo ad altri grandi imprese che hanno caratterizzato il calcio inglese.

“La stagione attuale del Liverpool è stata sicuramente da record e all’altezza di altre migliori squadre come Manchester City, Manchester United, Chelsea e Arsenal – ha scritto Carragher -.

Per me, però, nessuno di questi club, nonostante la loro ricchezza, può essere definito campione straordinario della Premier League come il Leicester.

Nessuno avrebbe potuto prevedere la loro vittoria. Per trovare un evento simile bisogna risalire all’impresa del Nottingham Forest nel 1978″. (fonte IL POSTICIPO)