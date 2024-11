Real-Milan, l’esonero dell’allenatore è comunque deciso

La sfida Champions di martedì sera può segnare il passo di addio dell’allenatore: l’allontanamento è già stabilito

Alla vigilia era una partita da dentro o fuori per il Milan e soprattutto per Paulo Fonseca. Su X, soprattutto dopo la sconfitta con il Napoli, in tanti chiedevano l’esonero dell’allenatore rossonero e la sfida con il Real Madrid sembrava il momento giusto per dare il colpo di grazia alla panchina del tecnico portoghese.

Il campo però ha detto tutt’altro. Il Milan si è scoperto, a sorpresa, squadra da Champions, capace di mettere sotto i campioni d’Europa a casa propria. Il 3-1 finale è il risultato che può far svoltare la stagione dei rossoneri e che blinda, almeno per un po’ di tempo, la posizione di Fonseca. Parlare di esonero ora, dopo il successo del Bernabeu, è impossibile e il portoghese spera che arrivi ora anche quella continuità che fin qui è mancata.

Real Madrid-Milan può però essere comunque la partita che determina il cambio in panchina. Ancora una volta sono i tifosi a spingere per l’esonero, una decisione che avrebbe del clamoroso perché il riferimento è a Carlo Ancelotti.

Real Madrid, chiesto l’esonero di Ancelotti: cosa può succedere

Soltanto qualche mese fa trionfava in Champions League e nel campionato spagnolo, ma ora Carlo Ancelotti è inviso ad una parte dei tifosi del Real Madrid.

Colpa di un inizio di stagione molto al di sotto delle attese: nella Liga le merengues hanno 9 punti di distacco (con una partita in meno) dal Barcellona che, come il Milan, si è imposto al Bernabeu nello scontro diretto. In Champions, sono già due le sconfitte in quattro partite e l’ipotesi di non riuscire a passare direttamente agli ottavi è concreta.

Se a questo si aggiungono le prestazioni negative dei due fuoriclasse, Bellingham e Mbappe, ecco che il quadro delineato può spingere a qualche riflessione. L’hanno fatta alcuni tifosi del Real Madrid che sono giunti ad una decisione: Ancelotti deve essere esonerato. “Florentino, è l’ora di esonerarlo“, “ogni ora che passa senza esonerare Ancelotti è un attacco alla logica e alla ragione“: sono molti i messaggi di questo tipo che si trovano su X.

In tanti chiedono l’allontanamento dell’allenatore italiano e molti vorrebbero nuovamente Zidane sulla panchina del Real, ma c’è chi non ne fa una questione di sostituto: “Credo fermamente che Ancelotti debba essere licenziato – scrive un tifoso –. Che sia Arbeloa, Solari o Zidane, per me va bene chiunque, onestamente“. Al momento la società non è intenzionata a fare un passo del genere, ma certo serve una immediata inversione di tendenza, soprattutto in Champions, altrimenti anche un allenatore del calibro di Ancelotti potrebbe essere a rischio esonero.